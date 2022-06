De komende dagen kun je maar beter goed de lucht in de gaten houden. Niet omdat het gaat regenen, maar misschien krijg je wel een stuk raket op je kop. Dat betekent dat het brandstoftanks of andere brokstukken kan regenen, die met een vaartje van een paar honderd kilometer per uur neerkomen: niet echt gezond. Dit soort dingen gebeuren bijna nooit, ondanks de flinke toename in het aantal raketlanceringen van de laatste jaren. Alleen als het flink misgaat, is er kans op brokstukken die ongecontroleerd op aarde storten. Raketwetenschappers zijn namelijk nogal pienter en vinden het geen goed idee om stukken raket lukraak op aarde te laten komen. Echt harde afspraken zijn daar niet over, meer een soort consensus en 'gentlemen's agreements'.

Lancering van de Long March-5B Y2-raket met de CSS-module aan boord. Foto: www.news.cn via cctv.com