EU-commissaris wil snel internet voor alle Europeanen via internetsatellieten

Thierry Breton, de huidige EU-commissaris voor de Interne Markt en in het verleden ceo van onder meer het huidige Orange en Atos, heeft in een interview laten weten dat er een nieuw satellietsysteem moet komen om alle Europeanen van snel internet te kunnen voorzien.

Uit de weergave van het interview dat Reuters met Breton had, zijn geen nadere details te halen over dit plan voor een Europese constellatie van internetsatellieten. Vermoedelijk gaat het enigszins lijken op bijvoorbeeld het Starlink-plan van SpaceX, dat uiteindelijk uit vele satellieten moet gaan bestaan om wereldwijd dekking te kunnen bieden. Het lijkt erop dat Breton vooral op een satellietnetwerk doelt dat alleen voor Europeanen is bedoeld.

Breton gaf aan dat de Europese Unie meer geld wil steken in raketlanceringen, satellietcommunicatie en wetenschappelijke ontdekkingsmissies, om zodoende bij te blijven bij de Chinese en Amerikaanse ambities. "De ruimte is een van Europa's sterkste punten en we geven onszelf de mogelijkheden om zaken te versnellen", zegt Breton.

Hij zegt dat er voor de eerste keer geld uit het EU-budget wordt ingezet voor nieuwe technologie om raketten te lanceren, waarmee hij ook doelt op herbruikbare raketten. In dat kader wordt er een overeenkomst met Arianespace gesloten ter waarde van 1 miljard euro, om het bedrijf 'meer zichtbaarheid' te geven, in ruil voor meer innovatie.

Breton erkent dat het Amerikaanse SpaceX de standaard voor lanceringen heeft geherdefinieerd. In dat kader beschouwt hij Ariane 6 als een noodzakelijke stap, maar hij vindt dat we nu moeten nadenken over Ariane 7. Ariane 6 zal waarschijnlijk volgend jaar voor het eerst de lucht ingaan. Deze raket borduurt voort op Ariane 5. Hij moet vooral het aantal lanceringen verhogen en de kosten per lanceringen flink terugbrengen. Het is echter nog geen ontwerp waarin herbruikbaarheid een rol speelt. Dat gaat wellicht bij Ariane 7 wel een rol spelen.

De commissaris hoopt dat de Europese Commissie het plan om 16 miljard euro in de ruimtevaart te steken, zal omarmen. Dit plan komt overigens uit 2018 en beslaat de periode 2021 tot 2027; het Europees Parlement stemde hier vorig jaar al mee in. Een groot deel van dit budget moet gaan naar Galileo en Copernicus; laatstgenoemde is het aardobservatieprogramma van de EU. Galileo is het bestaande project voor Europese satellietnavigatie; Breton wil dat het schema om de relatief oudere Galileo-satellieten te vervangen door nieuwere, naar voren wordt gehaald. Dat zou wat hem betreft eind 2024 moeten aanvangen in plaats van in 2027.

Verder wil de EU-commissaris dat er wordt begonnen aan een Space Traffic Management-systeem om botsingen in het verkeer te voorkomen en hij wil dat er een miljard euro wordt gestoken in een European Space Fund om start-ups te helpen.