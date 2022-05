Telegram treft miljoenenschikking met Amerikaanse beurswaakhond over cryptomunt

Telegram betaalt een boete van 18,5 miljoen dollar aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission. Het bedrijf doet dat vanwege de ongeoorloofde uitgave van zijn Gram-cryptomunt. Ook betaalt Telegram 1,2 miljard dollar terug aan kopers.

De schikking tussen de SEC en Telegram is door de rechter goedgekeurd, meldt de Amerikaanse beurswaakhond. De partijen zijn overeengekomen dat Telegrams aanbod van zijn Gram-tokens in overtreding was van de wet. Telegram en het daaraan gelieerde Telegram Open Network, ofwel TON, hadden zich niet geregistreerd als aanbieder van cryptocurrency of digitale tokens en het verkopen van de Grams was daardoor ongeoorloofd.

Volgens de schikking betaalt Telegram meer dan 1,2 miljard dollar terug aan kopers van de tokens. Daarnaast betalen de makers van de chatapp een civiele boete van 18,5 miljoen dollar aan de SEC. In oktober vorig jaar werd Telegram een halt toegeroepen door de Amerikaanse beurswaakhond. Daardoor kon Telegram zijn cryptomunten niet meer verkopen in de VS.

In mei dit jaar besloot Telegram in zijn geheel te stoppen met zijn blockchainplatform TON en de bijbehorende Gram-cryptomunt. De bedoeling van Telegram was om het platform te integreren in zijn chatapp.