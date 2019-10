Amerikaanse waakhond legt cryptomunt van Telegram aan banden

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft een halt toegeroepen aan de verspreiding van Gram, de digitale munt van Telegram. Daardoor kunnen de cryptomunten niet verspreid worden in de Verenigde Staten, en mogelijk ook elders ter wereld.

De financiële waakhond publiceerde een statement op zijn website waar wordt uitgelegd dat de uitgifte van zogenaamde Grams, met een waarde van omgerekend 1,7 miljard dollar, is stopgezet. Volgens de SEC had Telegram zijn activiteiten moeten registreren als een cryptocurency of digitale token, maar is dit niet gebeurd, waardoor het om een illegale activiteit gaat.

Volgens de SEC zijn er in de Verenigde Staten ongeveer een miljard Grams verkocht, en Telegram had beloofd deze voor het einde van de maand te zullen uitleveren, of anders de investeerders hun geld terug te geven. Telegram wilde met het uitbrengen van zijn digitale munt een geldbedrag ophalen om zijn blockchaintechnologie verder te kunnen ontwikkelen. Het is onduidelijk of de ontwikkeling van de technologie nu in gevaar komt; Telegram heeft nog niet gereageerd.