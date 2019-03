Telegram laat gebruikers onbeperkt berichten verwijderen uit privéchats

Gebruikers van Telegram kunnen nu berichten verwijderen in 1-op-1-chats, ongeacht hoe oud die berichten zijn. Voorheen zat daar nog een maximale termijn van 48 uur op. Na verwijdering blijft er geen melding achter dat een bericht weggehaald is, iets wat concurrent WhatsApp wel doet.

De functie geldt ook voor de berichten van de andere partij. Niet alleen kunnen losse berichten kunnen weg, maar ook gehele chatlogs, waarna het lijkt alsof de twee partijen nooit contact hebben gehad. Deze nieuwe mogelijkheden gelden niet voor groepsgesprekken.

Concurrenten hebben de verwijderfunctie ook, maar dan beperkter. Bij WhatsApp kan dat iets meer dan een uur, Facebook Messenger geeft je tien minuten om een bericht terug te trekken.

Verder zijn er nu in Telegram beperkingen mogelijk als het gaat om doorgestuurde berichten. Bij die berichten staat de auteur vermeld, maar die auteur kan nu aangeven of zijn naam klikbaar is of niet. Zo niet, dan kunnen anderen diegene niet zomaar berichten sturen.

Verder melden de Russische ontwikkelaars van Telegram onder andere dat het makkelijker is om gifjes, emoji en stickers te vinden en dat belkwaliteit in de app is verbeterd. De update, met versienummer 5.5, is per direct beschikbaar via zowel de appwinkels van Apple als die van Google.