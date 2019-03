'Ambtenaar moet chatgesprek privételefoon afdragen bij Wob-verzoek'

Sms- en WhatsApp-berichten die via een Wob-verzoek bij een overheidsorgaan worden opgevraagd, moeten volgens de Raad van State worden overlegd, ook als deze gegevens op een privételefoon van een ambtenaar of bestuurder staan.

Dat oordeelt de Raad van State naar aanleiding van een juridisch conflict tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en BTN . Volgens de RvS maakt het voor de Wob niet uit op welke gegevensdrager informatie is opgeslagen. Sms- en WhatsApp-berichten vallen dus ook onder de Wob, mits ze zijn verstuurd of ontvangen in het kader van het werk.

Het maakt daarbij niet uit of deze berichten zijn verstuurd met of ontvangen op een werk- of privételefoon. De RvS maakt daarbij de vergelijking met een werkdossier dat mee naar huis wordt genomen. In een dergelijk geval kon dat werkdossier namelijk ook al via de Wob worden opgevraagd. "Anders zouden bestuursorganen de wet kunnen ontlopen door berichten bewust niet met een zakelijke telefoon te versturen", redeneert de Raad van State. Dit betekent dat als een ambtenaar gebruikmaakt van een privételefoon om werkgerelateerde communicatie te voeren, de ambtenaar de berichten desgevraagd moet overdragen. De RvS benadrukt wel dat privéberichten niet gedeeld hoeven te worden en bestuursorganen geen toegang mogen hebben tot de privételefoon van de werknemer.

Het conflict tussen het ministerie en de branchevereniging had te maken met een Wob-verzoek van BTN over de financiële moeilijkheden van TSN Thuiszorg. Specifiek vroeg BTN om alle documenten over de acties die door of namens de minister zijn ondernomen naar aanleiding van die financiële moeilijkheden. De minister zei daar niet aan te kunnen voldoen, dus stapte BTN naar de rechter.

De minister was van mening dat de berichten niet onder de Wob vallen, omdat ze vergelijkbaar zijn met telefoongesprekken en mondeling overleg in de wandelgangen. Deze informatie hoeft alleen via een Wob openbaar te worden gemaakt als ze wordt bewaard door middel van bijvoorbeeld een telefoonnotitie. Het bewaren van deze informatie is volgens de Wob echter niet verplicht. Aangezien deze mondelinge informatie niet gedeeld hoeft te worden, hoeven vergelijkbare sms- en WhatsApp-berichten ook niet te worden gedeeld, betoogde de minister.

De Raad van State is het eens met de minister dat de aard van sms- en WhatsApp-berichten vaak informeel en vluchtig is. Het overheidsorgaan vindt de berichten echter meer lijken op e-mailberichten, die wel gewoon onder de Wob vallen. En aangezien de aard van een bericht geen rol speelt bij de vraag of een gegevensdrager een document bevat, moeten de gegevens gewoon worden overhandigd, oordeelt de Raad in het hoger beroep.