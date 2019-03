Oculus Rift S-headset met camera's voor inside-out tracking kost 499 euro

Oculus presenteert een nieuwe versie van zijn Rift-vr-headset. De Rift S is voorzien van ingebouwde camera's voor inside-out tracking, waardoor geen externe sensoren meer nodig zijn. De vr-headset heeft lcd's met een resolutie van 1280x1440 pixels per oog.

Oculus presenteert de Rift S als de opvolger van de oorspronkelijke Rift. Omdat de nieuwe versie met inside-out tracking werkt, zijn ook de Touch-controllers daarop aangepast. Het ontwerp van de controllers is echter niet gewijzigd. Op de headset zitten vijf camera's: twee aan de voorkant, twee aan de zijkanten en een aan de onderkant.

Met de camera's herkent de headset de omgeving en de bewegingen die de gebruiker maakt met zijn hoofd en met de controllers. Oculus noemt die trackingtechniek Oculus Insight en dat werkt hetzelfde als bij de Oculus Quest, de standalone-vr-headset die vorig jaar werd aangekondigd. De techniek is vergelijkbaar met die van Windows Mixed Reality-headsets, die ook werken met inside-out tracking. Oculus gebruikt op de Rift S echter meer camera's.

De resolutie van de Oculus Rift S is hoger dan die van zijn voorganger, die het moest doen met 1080x1200 pixels per oog. De resolutie is echter lager dan die van de HTC Vive Pro en de HP Reverb-headset. Die bieden respectievelijk 1600x1440 pixels en 2160x2160 pixels per oog. Ook is de resolutie lager dan die van Oculus eigen Quest-headset, die ook een resolutie van 1600x1440 pixels per oog biedt.

Bovendien gebruikt Oculus voor de Rift S lcd's met een verversingssnelheid van 80Hz, terwijl in de oorspronkelijke Rift oledpanelen met een verversingssnelheid van 90Hz zitten. Wel is de verversingssnelheid wat hoger dan die van de Quest; die heeft 72Hz-oledpanelen. Over de beeldhoek van de nieuwe headset zegt de fabrikant niets in de aankondiging. Wel stelt Oculus dat in het nieuwe model betere fresnellenzen worden gebruikt.

Oculus heeft de Rift S ontworpen in samenwerking met Lenovo. De nieuwe vr-headset moet comfortabeler zijn dan zijn voorganger en beter in staat zijn om licht te blokkeren. Er wordt een enkele kabel gebruikt en die is vijf meter lang. Audio is niet inbegrepen; gebruikers kunnen zelf een 3,5mm-koptelefoon aansluiten.

De bril krijgt een Passtrough+-functie. Daarmee kan de drager ook als hij de bril op heeft de echte wereld zien, door het beeld van de geïntegeerde camera's weer te geven. Volgens Oculus is dat camerabeeld in staat om diepte nauwkeurig weer te geven door verschillende camera's te gebruiken.

Wanneer de Oculus Rift S precies op de markt komt, is nog niet duidelijk. Het bedrijf zegt in een persbericht dat de vr-bril in het voorjaar uitkomt voor een adviesprijs van 499 euro. Op de Amerikaanse site wordt de bril voor 399 dollar aangekondigd.