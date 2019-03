HTC start Viveport Infinity-abonnement voor Vive- en Oculus Rift-bezitters

HTC heeft een abonnement met onbeperkte toegang tot vr-titels aangekondigd. Het Viveport Infinity-abonnement is vanaf 2 april beschikbaar voor 15 euro per maand en is voor bezitters van de HTC Vive en de Oculus Rift.

Viveport Infinity bevat een aanbod van zeshonderd vr-programma's en -games, waaronder bekende titels als Angry Birds VR: Isle of Pigs maar ook indie-software. Naast ongelimiteerde toegang tot de bibliotheek stelt HTC leden ook korting en weggeefacties in het vooruitzicht. Vanaf 2 april ontvangen leden bijvoorbeeld automatisch een coupon van 10 procent korting aan het begin van elke maand om te besteden in Viveport, de winkel met vr-titels van HTC.

Maandelijks gaat Viveport Infinity 15 euro kosten maar leden kunnen ook kiezen om een jaarabonnement te nemen. Dan betalen ze 114 euro voor een heel jaar. Tot nu toe heeft Viveport verschillende abonnementen, van een, drie, negen of twaalf maanden, met de mogelijkheid een beperkt aantal vr-titels te installeren. Zo biedt een jaarabonnement van 90 euro toegang tot zestig titels.

Tegelijkertijd kondigt HTC aan dat het vanaf 1 april 20 procent van de inkomsten in zijn winkel inhoudt en 80 procent uitkeert aan ontwikkelaars. Dat was tot nu toe respectievelijk 30 en 70 procent.