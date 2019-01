HTC kondigt Vive Pro Eye met ingebouwde oogtracking aan en toont Vive Cosmos

HTC heeft meerdere aankondigingen rond zijn vr-bril Vive gedaan tijdens de CES. De fabrikant brengt de Vive Pro Eye met oogtracking uit voor zakelijke vr-toepassingen. Voor consumenten komt er de Vive Cosmos-bril met inside-out-tracking.

De in de bril ge´ntegreerde oogtracking van de Vive Pro Eye maakt het mogelijk om met oogbewegingen menu's te bedienen, waardoor controllers niet meer nodig zijn en de bril onder andere te gebruiken is door mensen die om wat voor reden dan ook hun armen of handen niet kunnen gebruiken. Daarnaast kan de weergave verbeteren door foveated rendering, waarbij de delen waar de gebruiker naar kijkt met meer detail gerenderd kan worden.

De Vive Cosmos is een nieuwe Vive-bril voor consumenten die zowel thuis als onderweg te gebruiken is en werkt in combinatie met zowel smartphones als pc's. De bril heeft inside-out-tracking en heeft dan ook geen externe sensoren nodig om bewegingen te traceren. Er zijn twee naar voren gerichte camera's en twee camera's aan de zijkant. Daarnaast toont HTC twee controllers voor de Cosmos. Later deze week maakt HTC meer bekend over de Pro Eye- en Cosmos-varianten van de Vive. Duidelijk is dat er begin 2019 developer kits uitkomen voor de Vive Cosmos en dat de Pro Eye in het tweede kwartaal uitkomt.

HTC kondigde aan dat het in een jaar tijd duizend games heeft toegevoegd aan zijn Viveport-platform en dat het vanaf 5 april een maandabonnement voor ongelimiteerde toegang tot dat platform gaat aanbieden. Daarnaast werkt het samen met Mozilla aan de komst van de Firefox Reality-browser naar de Vive en is er een samenwerking met Amazon voor het makkelijker maken van het ontwikkelen van vr-sites voor AWS-gebruikers.

HTC gaf ook een blik op Vive Reality, software waarmee gebruikers video's kunnen kijken en games kunnen spelen, maar ook een omgeving waarin meerdere gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Onderdeel daarvan is Lens, waarmee gebruikers zichzelf naar andere virtuele werelden kunnen transporteren.