HTC brengt vr-bril Vive Cosmos over drie weken uit voor 799 euro

HTC brengt zijn vr-bril Vive Cosmos over drie weken uit in Europa voor 799 euro. Voor dat bedrag krijgen kopers de vr-bril en de bijbehorende controllers. De Taiwanese maker van vr-headsets heeft ook de eerste mod voor de vr-bril gepresenteerd.

De vr-bril heeft volgens de fabrikant een modulair ontwerp, waardoor mods functies kunnen toevoegen of wijzigen. Dat moet de Vive Cosmos toekomstbestendiger maken, zegt HTC. De eerste mod is de External Tracking Mod, waardoor de Vive Cosmos kan werken met Lighthouse-trackers van de eerste Vive. Standaard heeft de Vive Cosmos inside-out-tracking.

De vr-bril werkt in combinatie met pc's, al heeft HTC geen systeemeisen online gezet. De pc moet in elk geval usb 3.0 en DisplayPort 1.2 hebben. De headset zelf heeft een usb 3.0-aansluiting en een aparte propri√ętaire aansluiting voor mods. De Vive Cosmos is compatibel met de Wireless Adapter die een bedrade verbinding met de pc overbodig maakt. Daarvoor is een PCIe-slot vereist.

De Vive Cosmos heeft twee lcd's met een gecombineerde resolutie van 2880x1700 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. De vr-bril komt met een jaarabonnement voor Viveport Infinity. De headset verschijnt 3 oktober. HTC presenteerde de Vive Cosmos tijden de CES-beurs in januari.