Huawei is bereid 5g-technologie te verkopen aan westers bedrijf

Huawei zegt dat het bereid is de broncode van zijn 5g-technologie en toegang tot patenten te verkopen aan een westers bedrijf. Beide bedrijven kunnen 5g daarna onafhankelijk van elkaar verder ontwikkelen, zo zegt een topman van het bedrijf.

Een koper krijgt toegang tot alle technische know-how die Huawei momenteel heeft, claimt topman Ren Zhengfei in een interview met The Economist. Ook zit er een eeuwig durende licentie bij op alle patenten en het recht om de broncode onbeperkt te wijzigen. Het is onbekend of er al bedrijven interesse hebben getoond voor het kopen van Huaweis 5g-technologie.

De overeenkomst zou luiden dat daarna beide bedrijven hun eigen weg gaan en onafhankelijk van elkaar de technologie doorontwikkelen. Huawei heeft volgens kenners een voorsprong van een half jaar tot een jaar op het gebied van 5g-apparatuur. Met deze kennis zou een concurrent diezelfde 5g-apparatuur kunnen maken, maar dat zou vermoedelijk even duren, omdat medewerkers van de koper nog niet hebben gewerkt met de Huawei-broncode.

Huawei zet deze stap vanwege het wantrouwen van met name de Amerikaanse overheid tegen netwerkapparatuur van de fabrikant. Omdat de overheid van de VS bang is voor spionage in het netwerk, heeft het geprobeerd andere landen te overtuigen om Huawei te weren bij de bouw van 5g-netwerken. Dat heeft inmiddels ook in Nederland effect gehad: zo gaat KPN wel zendmasten van Huawei-gebruiken, maar geen apparatuur die op belangrijke knooppunten in het netwerk zit. De overheden van België en Nederland hebben het gebruik van Huawei-apparatuur in 5g-netwerken niet verboden.