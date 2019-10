Gerucht: VK gaat 5g-apparatuur van Huawei toestaan

De regering van het Verenigd Koninkrijk zou van plan zijn om toe te staan dat providers apparatuur van het Chinese Huawei gebruiken voor de bouw van 5g-netwerken. Daarbij gaat het vooral om antennes.

De regering van de Britse premier Boris Johnson is tot de conclusie aan het komen dat zonder Huawei-apparatuur 5g niet mogelijk is, meldt The Times. De apparatuur die providers willen gebruiken om 5g aan te bieden zouden westerse bedrijven momenteel niet kunnen leveren, aldus bronnen tegen de krant. Er zijn al op beperkte schaal 5g-netwerken live in het Verenigd Koninkrijk.

Wel wil de Britse overheid dat Huawei niet op kritieke punten in de infrastructuur van netwerken komt. Providers zouden bijvoorbeeld wel antennes van Huawei kunnen afnemen, maar geen core-routers. De Britse overheid is voorzichtig met Huawei, omdat het een Chinees bedrijf is en diverse overheden bang zijn voor spionage. Daarvoor is vooralsnog geen bewijs geleverd. Vooral de regering van de Verenigde Staten is fel gekant tegen het gebruik van Huawei-apparatuur en heeft dat providers verboden.

Die discussie loopt ook in Nederland. De Nederlandse regering vindt dat providers extra maatregelen moeten nemen voor de beveiliging van netwerken. KPN heeft inmiddels al een deal met Huawei voor 5g-apparatuur, maar daarbij gaat het niet om apparatuur voor in het core-netwerk. België onderzoekt ook of het land Huawei wil toelaten bij de bouw van 5g-netwerken.