HTC werkt aan goedkopere vr-headset Vive Cosmos Play

HTC kondigt nieuwe varianten van zijn modulaire Vive Cosmos-headset aan. Er komt een goedkoper Play-model met minder camera's, een XR-variant met volledige passtroughweergave en een Elite-uitvoering met betere tracking.

De Vive Cosmos Play krijgt het ontwerp van de eerste Cosmos die HTC begin vorig jaar toonde. Het gaat om een variant met inside-out-tracking met vier camera's, twee aan de voorkant en aan iedere zijkant één. De Play heeft twee camera's minder dan de Vive Cosmos die nu al te koop is.

Volgens HTC is de Vive Cosmos Play voor 'entry-level vr-avonturen en -applicaties' en interessant voor musea en bedrijven die een betaalbare eenvoudig te gebruiken vr-bril zoeken. Wat de Play-variant kost, is echter nog niet bekend. In de komende maanden gaat HTC meer details geven.

HTC Vive Cosmos Play

Ook komt HTC met de Vive Cosmos XR. Die variant heeft vier camera's aan de voorkant die geoptimaliseerd zijn voor passtroughweergave. Dat wil zeggen dat dragers van de headset de echte omgeving zien, die is vastgelegd door de camera's. Andere Cosmos-headsets kunnen dat ook, maar de XR-variant kan tot honderd graden beeld weergeven in hogere kwaliteit. De XR-versie kan op die manier gebruikt worden om virtuele objecten op de echte wereld te projecteren. HTC gaat op de GDC-conferentie halverwege maart meer details geven over de Vive Cosmos XR.

HTC Vive Cosmos XR

Tot slot presenteert HTC de Vive Cosmos Elite. Dat is een variant die werkt met inside-out-tracking en met externe tracking via basisstations. De headset is daardoor compatibel met accessoires zoals de Vive Tracker. De Cosmos Elite wordt geleverd met een External Tracking Faceplate, twee SteamVR-basissations en twee Vive-controllers. De faceplate voor externe tracking kan ook verwisseld worden met de originele faceplate voor inside-out-tracking.

HTC brengt de Vive Cosmos Elite-bundel later in het eerste kwartaal uit voor 799 euro. De External Tracking Faceplate komt in het tweede kwartaal ook op de markt voor 219 euro als los accessoire voor andere Cosmos-headsets.

HTC Vive Cosmos Elite

Alle Vive Cosmos-varianten hebben twee lcd's met een gecombineerde resolutie van 2880x1700 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. De schermpjes hebben minder last van het screendooreffect omdat de lcd's meer subpixels hebben dan de oledschermpjes in headsets als de Vive Pro.