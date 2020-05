HTC brengt bèta uit van Vive Sync-software voor virtuele meetings

HTC brengt Vive Sync uit als een open bèta. De software voor meetings in vr-omgevingen werkt momenteel alleen met Vive-headsets, maar in de toekomst volgt ondersteuning voor andere hardware. Ook komt er een pc-viewer voor gebruikers zonder vr-headset.

HTC werkte al voor de coronapandemie aan Vive Sync, maar nu veel mensen thuiswerken kan de software volgend het bedrijf goed van pas komen en daarom is de zakelijke software als open bèta uitgebracht. Bedrijven kunnen de software dit jaar gratis gebruiken.

Vive Sync biedt ondersteuning voor dertig deelnemers en die moeten allemaal een HTC-headset hebben. De virtuele omgeving voor meetings biedt presentatiemogelijkheden en integratie met OneDrive. Deelnemers aan virtuele bijeenkomsten kunnen notities maken met spraakherkenning of met een virtuele pen. Ook kunnen deelnemers screenshots maken.

De presentator kan in Vive Sync een Powerpoint-presentatie of slides tonen uit een pdf. Ook is het mogelijk om 3d-modellen te importeren en deelnemers kunnen daar dan virtueel omheen lopen. Er is ondersteuning voor fxb- en obj-bestanden en Unity AssetBundles. Door een selfie te maken kunnen deelnemers hun eigen avatar personaliseren.

In een persbericht schrijft HTC dat ondersteuning voor vr-headsets van andere merken op de planning staat. Het bedrijf noemt specifiek de Oculus Rift, Oculus Quest, Windows Mixed Reality-headsets en de Valve Index. Ook werkt HTC nog aan een viewer voor gebruikers die geen vr-headset hebben. Wanneer die toevoegingen uitkomen, is niet bekend.