Reddit schrapt chatrooms na een dag wegens bugs en klachten van moderators

Reddit heeft de nieuwe Start Chatting-functie een dag na de introductie alweer ingetrokken. Bezoekers van de site klaagden over een onwerkbare chatroom en moderators van subreddits zeiden dat de chatrooms niet bij alle subreddits pasten.

Reddit introduceerde de Start Chatting-functie op 29 april als chatroomfunctie. Bezoekers kregen bij subreddits de Start Chatting-knop te zien. Wanneer gebruikers daarop klikten, werden ze met andere bezoekers van die subreddit in een 'kleine' groepschat geplaatst. Daar konden deze bezoekers volgens Reddit met elkaar praten over bijvoorbeeld afleveringen van een tv-serie, of nieuwe mensen ontmoeten om daar samen mee te gamen. De functie had volgens een Reddit-administrator deze week naar ongeveer de helft van alle subreddits moeten komen.

Zo'n achttien uur later updatete de administrator zijn bericht met de melding dat Reddit de functie weer heeft ingetrokken. De administrator schrijft dat Reddit de functie te gehaast openbaar heeft gemaakt en dat er normaal een kleinere bèta-periode aan vooraf gaat. Waarom Reddit besloot deze keer die bèta-periode over te slaan is niet duidelijk.

Een ander probleem was een bug binnen de chatfunctie. Reddit had namelijk bepaald dat de functie niet in alle subreddits beschikbaar moest komen. De knop werd echter 'in zeldzame gevallen' ook zichtbaar in subreddits waar de functie nog niet was geactiveerd. Het drukken op de knop deed in deze subreddits niets. Daardoor was het volgens de administrator niet altijd duidelijk in welke subreddits de functie wel of niet beschikbaar was.

Volgens de administrator was het derde probleem van de functie dat het niet duidelijk was wie de chats moesten beheren. Die verantwoordelijkheid viel op de sitebrede moderators van Reddit, maar volgens de admin was de chat zo ontworpen dat gebruikers 'verkeerd konden interpreteren' dat de subreddit-moderators verantwoordelijkheid waren voor de chats.

Deze punten wil Reddit nu gaan veranderen. Wanneer dit klaar is, wordt de chatfunctie weer beschikbaar gemaakt. Het wordt voor subreddit-moderators wel mogelijk om de chatfunctie voor hun subreddit uit te schakelen wanneer zij vinden dat zo'n chatfunctie niet bij hun gemeenschap past. In de reacties geven moderators van bijvoorbeeld subreddits over geldproblemen aan al last van scammers te hebben gehad en zij vrezen dat een chatfunctie hun problemen alleen maar erger zouden maken. Reddit biedt haar excuses aan voor de gemaakte fouten.