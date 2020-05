Valve stelt Dota 2-toernooi The International tot nader order uit

The International, een jaarlijks Dota 2-toernooi en een van de grootste wereldwijde e-sportsevenementen, wordt uitgesteld. De tiende editie van het jaarlijkse toernooi stond oorspronkelijk gepland voor augustus en zou in Stockholm worden gehouden.

Valve zegt dat het een moeilijk beslissing was om The International uit te stellen. Het bedrijf is tot die beslissing gekomen 'na een uitgebreide beschouwing van de wereldwijde noodsituatie die voortkomt uit covid-19'. De ontwikkelaar geeft aan dat het allerlei mogelijkheden voor nieuwe data heeft onderzocht, maar dat het uiteindelijk tot conclusie kwam dat het voor de hand ligt dat het evenement naar volgend jaar wordt verschoven. Waarschijnlijk zal er dit jaar dus geen editie van The International plaatsvinden. Valve verwacht dat het op korte termijn nog geen definitieve nieuwe data kan communiceren.

Het bedrijf achter Dota 2 meldt verder dat het bezig is om het Dota Pro Circuit te herstructureren voor de komende herfst, al heeft Valve daar nu nog geen nadere informatie over. Het Dota Pro Circuit is een competitie die na The International van 2017 werd ingesteld en maakt het mogelijk voor e-sportsteams om punten te vergaren, waarna de teams met de meeste punten uiteindelijk voor The International worden uitgenodigd.

Valve handhaaft het systeem waarbij een deel van de opbrengsten van de nieuwe Battle Pass voor Dota 2 rechtstreeks naar prijzenpot van The International gaat. Voor de tiende editie van The International gaat het wederom om vijfentwintig procent van de opbrengsten van de aankomende Battle Pass. Die laat volgens Valve nog even op zich wachten, omdat het team achter Dota 2 vanuit huis werkt en zaken daardoor langer duren om af te ronden.

Mede dankzij dit systeem was de prijzenpot van The International in de afgelopen jaren aanzienlijk. In 2017 kwam hij op ongeveer 24,8 miljoen dollar uit en een jaar later bleef de teller steken op 25,5 miljoen dollar. De stijgende lijn werd vorig jaar voortgezet, toen het totale bedrag over de 30 miljoen dollar heen ging. Het winnende team steekt overigens niet dat gehele bedrag in zijn zak; toen Team Liquid in 2017 won, ging het bijvoorbeeld met 10,8 miljoen dollar naar huis.