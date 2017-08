Team Liquid wint meer dan 9 miljoen euro bij Dota 2-toernooi The International

Team Liquid, dat zijn hoofdkwartier in Nederland heeft, heeft een bedrag van 10,8 miljoen dollar gewonnen tijdens het jaarlijkse Dota 2-toernooi The International 2017. Het won met een score van 3-0 tegen het Chinese team Newbee.

Het is de eerste keer dat Team Liquid na een aantal tweede plekken het TI-toernooi wint, dat sinds 2011 wordt gehouden. De spelers KuroKy, MATUMBAMAN, MinD_ContRoL, Miracle- en GH komen uit Europa en het Midden-Oosten. De derde plek op het toernooi werd opgeëist door het Chinese team LGD.Forever Young. Dit team haalde een bedrag van ongeveer 2,6 miljoen dollar binnen en de tweede plaats ging met bijna 4 miljoen dollar naar huis.

De wedstrijden werden gespeeld in de Key Arena in het Amerikaanse Seattle. De finale had een 'best of five'-format, waarbij het eerste team met drie overwinningen aan het langste eind trekt. Het eerste potje tussen Team Liquid en Newbee was vrij snel afgelopen en duurde 27 minuten. In de twee daaropvolgende wedstrijden kon Team Liquid het Chinese team eveneens verslaan. Het langste potje tijdens het toernooi duurde meer dan 100 minuten.

De totale prijzenpot van het toernooi kwam neer op ongeveer 24,8 miljoen dollar, waarvan het overgrote deel wordt opgebracht door middel van in-game-aankopen door spelers. De eerste 1,6 miljoen dollar werd door Valve ter beschikking gesteld. Volgens Polygon is het de grootste e-sportsprijzenpot tot nu toe. De finalewedstrijd is onder meer terug te kijken via Twitch. Ook dit jaar was er weer een stream met meer uitleg voor nieuwe spelers.