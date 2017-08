Delta schakelt in 2018 analoog tv-signaal uit

De Zeeuwse internetprovider Delta heeft bekendgemaakt in het voorjaar van 2018 af te stappen van analoog tv- en radiosignaal. Dat moet ten goede komen aan de ontwikkeling van een snel kabelnetwerk. De provider gaat klanten benaderen die nu nog analoog kijken.

Delta meldt dat de overstap naar digitale tv ervoor moet zorgen dat er meer capaciteit beschikbaar komt op zijn netwerk. Zo zou een analoog signaal drie tot zes keer meer bandbreedte vereisen dan een een digitaal signaal. De provider zegt dat inmiddels meer dan 80 procent van zijn klanten digitaal tv kijken. In Zeeland levert alleen nog Delta analoge tv, zo stelt de provider in een whitepaper. Daarin wordt eveneens vermeldt dat er geen andere kosten gelden voor digitale tv.

Tussen nu en de helft van september wil Delta zijn klanten benaderen met vragenlijsten om het tv-gebruik in kaart te brengen. De provider schrijft dat het afstappen van het analoge signaal onder de noemer 'Allemaal Digitaal' gelijkloopt met de verbetering in zijn netwerk. Zo wil de provider volgend jaar 1Gbit/s-verbindingen aanbieden via zijn kabelnetwerk. Daarvoor zijn nieuwe modems met ondersteuning voor docsis 3.1 nodig.

Delta zegt nu dat de verbeteringen in de hoofdinfrastructuur van het netwerk zijn afgerond. Het wil nu beginnen aan het netwerk in dorpen, wijken en straten. Daartoe gaat de provider op 15.000 locaties apparatuur vervangen.