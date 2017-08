'Surface Book en Pro 4 zijn mogelijk reden negatief betrouwbaarheidsrapport'

Microsoft-volger Paul Thurrot heeft een interne memo van het bedrijf in handen, waarin het ingaat op het recente Consumer Reports-betrouwbaarheidsrapport. Microsoft vermeldt daarin statistieken over de Surface Book en de Pro 4, die tonen dat deze het vaakst zijn teruggebracht.

Uit de Microsoft-statistieken blijkt dat de twee apparaten na hun introductie het vaakst zijn teruggebracht binnen negentig dagen. Voor de Surface Pro 4 geldt een maximumpercentage van 15 procent en voor de Surface Book is dat een maximum van meer dan 16 procent. Volgens Thurrot hebben deze cijfers sterke invloed gehad op het rapport van het Amerikaanse Consumer Reports, dat onlangs meldde dat een kwart van de Surface-producten binnen twee jaar problemen vertoont.

Microsoft duidt de problemen rond de release van de apparaten in de memo aan met 'some quality issues'. Zo meldden gebruikers bijvoorbeeld dat ze last hadden van schermproblemen. Volgens Thurrot reageerde Microsoft destijds zeer traag op deze meldingen. In het document schrijft Microsofts Panos Panay dat er vervolgens veel werk is verricht om de problemen op te lossen, maar dat dit niet terugkomt in de statistieken van Consumer Reports. Daarnaast suggereert hij dat de organisatie de definitie van 'een probleem' te breed heeft getrokken.

Over de problemen met de Surface Book en de Pro 4 schrijft Thurrot dat hij recentelijk een nieuwe verklaring hoorde van een bron binnen Microsoft. Tot nu toe weet Microsoft de tekortkomingen aan Intels Skylake-processors, maar volgens de bron waren het juist de eigen drivers van het Redmondse bedrijf die voor problemen zorgden. Ook zou ceo Satya Nadella daarvan niet op de hoogte zijn geweest, omdat hij Lenovo vroeg of het ook zoveel problemen met de cpu's had. Lenovo zei toen van niets te weten.

Een ander gevolg hiervan zou zijn geweest dat Microsoft progressievere producten naar de langetermijnplanning heeft verplaatst en in plaats daarvan kwam met de Surface Laptop en de nieuwe Surface Pro.

In de memo schrijft Panay verder dat Microsoft gegevens heeft verzameld en die binnenkort naar buiten wil brengen, hoogstwaarschijnlijk in een uitgebreidere reactie op het rapport van Consumer Reports.

Afbeelding via thurrot.com