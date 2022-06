Tientallen subreddits, waaronder enkele prominente en populaire forums, zijn gehackt. De subreddits toonden een tijd lang berichten over de Amerikaanse president Donald Trump, en de css van veel forums is vervangen door banners met Trumps campagneslogan.

Het gaat om enkele tientallen subreddits. Een voorlopige lijst wordt onder andere in het /r/OutOfTheLoop-forum bijgehouden. Onder de gehackte subreddits vallen enkele grote, zoals /r/nfl over American football, de Game of Thrones-subreddit /r/freefolk, en /r/food, /r/space. Die laatste twee hebben respectievelijk 19 en 17 miljoen abonnees en zijn default subreddits die ook op de voorpagina verschijnen. Inmiddels zijn de berichten in de meeste gevallen niet meer te zien. Ze hebben in totaal zo'n twee uur online gestaan.

Op de subreddits verschenen een tijd lang allerlei pro-Trump-berichten. Daarin stond een gekopieerd bericht over hoe geweldig de Amerikaanse president zou zijn. Het lijkt erop dat het bericht geschreven is door Chinese hackers, maar daar is vooralsnog geen aanwijzing voor en het is waarschijnlijk onderdeel van de actie.

"Do you know what rhymes with Donald Trump? America. Greatness in America only comes from Donald Trump", stond op subs te lezen. "Donald Trump (唐纳德·特朗普) is the best, greatest, premier of the peoples Republic of the United States of Ameria. Batman, was a billionaire. Do you know what Superman was too? Batman. All four were Batman. You know who else was and still IS a billionaire? Donald Trump. Donald Trump is such a good President that he is best friends to the superior China (Peoples Republic of).”

Naast de berichten werd ook de css van de subreddits veranderd. Moderatoren kunnen de css per subreddit aanpassen om achtergrondafbeeldingen te tonen of andere cosmetische veranderingen te doen. In het geval van het gehackte subreddits werd een banner getoond met Trumps officiële campagneslogan.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Reddit zegt in een reactie zelf dat het erop lijkt dat meerdere moderator-accounts zijn overgenomen. Het sociale netwerk zegt ook dat het die accounts inmiddels heeft afgesloten en de veranderingen aan het terugdraaien is.