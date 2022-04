'Nederlandse hackers braken in 2016 in bij Twitter-account Donald Trump'

Drie Nederlandse hackers hebben in 2016, vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, ingebroken op het Twitter-account van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump. Dat gebeurde vanuit een hotel op een conferentie in Gent.

Het verhaal is naar buiten gekomen via Vrij Nederland. Tweakers heeft het verhaal geverifieerd bij een van de drie betrokkenen. De drie hackers, die in het verhaal alleen voorkomen met hun voornamen Edwin, Mattijs en Victor, kregen toegang tot het account van Trump via een wachtwoord uit de LinkedIn-hack van 2013. Dat wachtwoord was 'yourefired'. Trump bleek zijn wachtwoord niet gewijzigd te hebben, maar alleen zijn e-mailadres. De hack vond plaats anderhalve week voor de presidentsverkiezingen in 2016.

Nadat ze het e-mailadres hadden geraden, blokkeerde Twitter de inlogpoging doordat de locatie zo ver verwijderd was van Trumps gebruikelijke locaties. Via een open proxy bleek het mogelijk om rond de juiste locatie te komen, waarna het inloggen lukte. Het inloggen gebeurde in eerste instantie zonder vpn, waardoor de poging makkelijk de herleiden was naar het hotel in Gent waar de drie toen verbleven.

De drie Nederlanders, lid van The Guild of Grumpy Old Hackers, logden alles wat ze deden om aan te tonen dat ze alleen een zwakheid in de beveiliging van Trump wilden aantonen. Ook maakten ze screenshots. Die hebben ze opgestuurd naar The United States Computer Emergency Readiness Team van het Department of Homeland Security. Ze hebben geen antwoord gekregen. Het lukte hen nadien om de VS in te komen en weer uit te komen.