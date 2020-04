HTC kondigt versie van Cosmos Elite-vr-headset aan zonder controllers

HTC heeft een nieuwe, goedkopere versie van de Vive Cosmos Elite-headset aangekondigd. Daarbij gaat het om alleen de headset zonder controllers of basisstations. Ook komt er een aparte voorplaat die werkt met basisstations.

De Cosmos Elite is zonder basisstations en controllers is 250 dollar goedkoper en komt daarmee uit op 550 dollar. HTC vraagt 999 euro voor de versie met basistations en controllers, maar hoeveel de nieuwe versie in euro's kost is nog niet bekend: een prijs rond 750 of 800 euro ligt voor de hand.

Daarnaast komt er een aparte voorplaat voor de Vive Cosmos, de niet-Elite-versie. Die werkt standaard met inside-out-tracking, maar dankzij de External Face Plate kan die ook communiceren met basisstations voor tracking van de positie en bewegingen van een speler in vr. Die nieuwe voorplaat kost 199 dollar en ook daarbij is een europrijs nog niet bekend. Beide nieuwe versies komen met een gratis versie van de game Half Life: Alyx, zo zegt HTC.