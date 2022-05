Fitness-VR-headset van HTC is een concept en gaat niet in productie

De HTC Vive Air-headset, die te zien is op de website van de iF Design Awards, is volgens de fabrikant een concept dat niet in productie gaat. Op de site staan renders en omschrijvingen van een lichtgewicht standalone-headset die bedoeld is voor fitness.

De Vive Air is 'geoptimaliseerd voor langdurig gebruik met hoge intensiteit', staat op de website van iF World Design. Het product heeft een ontwerpprijs gekregen en volgens de site verschijnt de headset in 2021, maar HTC zegt tegen UploadVR dat het gaat om een concept dat niet in productie gaat.

HTC hintte eerder deze maand wel naar de komst van een nieuwe VR-headset op zijn eigen blog. In het statement over het concept verwijst de fabrikant naar het komende Vivecon-evenement, dat op 11 en 12 mei zal plaatsvinden. Mogelijk toont HTC daar wel een nieuw product dat daadwerkelijk uitkomt.