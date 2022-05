Portal Reloaded-mod geeft spelers portalgun met derde portal voor tijdreizen

Tien jaar na het verschijnen van Portal 2 is de mod Portal Reloaded uitgebracht. Het gaat om een losstaande game, waarin spelers de beschikking krijgen over een portalgun die niet twee, maar drie portals af kan vuren. De nieuwe groene portal is voor tijdreizen.

De mod bestaat uit nieuwe omgevingen met daarin 25 puzzels, die steeds moeilijker worden. Met de nieuwe portalgun kan een derde portal afgeschoten worden om naar een andere dimensie te teleporteren, twintig jaar in de toekomst. Spelers kunnen zo wisselen tussen twee tijdlijnen en dat is ook nodig om de puzzels op te lossen. De mod bevat ook nieuwe ingesproken teksten en aangepaste muziek.

Portal: Reloaded is volgens de maker een uitdagende puzzelgame gericht op 'Portal-veteranen'. Een volledige walktrough van het spel staat op YouTube, om spelers te helpen als ze vast komen te zitten bij het oplossen van een puzzel. Om de mod te spelen moeten gamers Portal 2 in hun bezit hebben. De mod is gratis te downloaden op Steam.

De mod is gemaakt door één ontwikkelaar, die zich in een faq enkel bij de naam Jannis noemt en enkele jaren geleden is begonnen met het project. De ontwikkelaar noemt Portal Reloaded een passieproject dat niets op hoeft te leveren. Wie de maker wil steunen, kan de digitale soundtrack kopen op Bandcamp voor 3 euro of een hoger bedrag naar keuze.

Portal Reloaded is maandag uitgebracht, precies tien jaar na het verschijnen van Portal 2. Valve heeft daarna geen nieuwe Portal-games meer uitgebracht, maar in de afgelopen jaren zijn diverse uitgebreide mods verschenen, zoals Aperture Tag en Portal Stories: Mel. Ook verscheen Bridge Constructor Portal, een bruggenbouwgame met een Portal-licentie.