Gegevens 10,6 miljoen klanten Amerikaanse hotelketen MGM verschijnen op forum

Persoonsgegevens van 10,6 miljoen klanten van MGM Resorts worden online gedeeld op een forum. Het gaat om gegevens die vorig jaar bij een hack zijn buitgemaakt, bevestigt de hotelketen. Er zitten geen creditcardgegevens bij.

Volgens ZDnet zijn de gegevens deze week gepubliceerd op een populair hackersforum. Het gaat om gegevens van in totaal 10,6 miljoen klanten van MGM Resorts. De keten is eigenaar van veel grote hotels in Amerika, waaronder MGM Grand, Bellagio en Mandalay Bay in Las Vegas.

De dataset bevat namen, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Creditcardinformatie ontbreekt, maar de persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld misbruikt worden voor gerichte phishing op beroemdheden, ceo's, journalisten en overheidsmedewerkers.

Volgens ZDnet zitten er veel gegevens van werknemers van grote techbedrijven in de dataset. De CES, 's werelds grootste techbeurs, vindt jaarlijks plaats in Las Vegas. Bezoekers en standhouders van die beurs verblijven dan veelal in hotels in de stad. Onder andere gegevens van Twitter-ceo Jack Dorsey en zanger Justin Bieber zijn onderdeel van de dataset.

ZDnet heeft de data geverifieerd in samenwerking met beveiligingsdienst Under the Breach. MGM Resorts bevestigt tegenover de site dat de data is buitgemaakt. Volgens de hotelketen is er vorig jaar een hack geweest en gaat het om relatief oude gegevens. Het zou gaan om klantgegevens tot 2017 en de getroffen klanten zouden vorig jaar op de hoogte zijn gebracht.