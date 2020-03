12.000 Belgen waren in 2019 slachtoffer van phishing

Meer dan 12.000 Belgen zijn in 2019 slachtoffer geworden van phishing van hun bankgegevens. In totaal werd op die manier 7,5 miljoen euro gestolen. Dat bedrag ligt lager dan vorig jaar, maar het aantal slachtoffers is gestegen.

In totaal is van 12.432 Belgen bekend dat ze slachtoffer waren van phishing van hun bankgegevens, meldt Febelfin. De belangenvereniging voor banken zegt dat dat een stijging is van 27,5 procent ten opzichte van 2018. In totaal werd 7.504.979 euro buitgemaakt bij de slachtoffers. Vaak gaat het om kleine bedragen, maar in sommige gevallen werden ook grote bedragen buitgemaakt. De slachtoffers raakten hun bankgegevens kwijt door op mails of WhatsApp-berichten te klikken die uit naam van hun bank, een telecom- of energieleverancier werden verstuurd. Ook klikten de slachtoffers op links op sociale media of via websites voor tweedehandsspullen.

Het aantal slachtoffers is weliswaar hoger dan in 2018, maar het totale bedrag dat is gestolen, ligt lager. In 2018 werd nog voor meer dan 8 miljoen euro gestolen. Volgens Febelfin heeft dat misschien te maken met betere fraudedetectiesystemen bij banken. Ook zouden consumenten alerter zijn op phishing bij hoge bedragen. De organisatie zegt dat phishing in veel gevallen gemakkelijk is te voorkomen en geeft daarvoor enkele tips. Zo waarschuwt de vereniging dat banken nooit zomaar om pincodes vragen.