Phishing leidde tot 4 miljoen euro aan schade bij internetbankieren in 2018

De schade voor banken als gevolg van phishing bij internetbankieren kwam in Nederland in 2018 uit op 3,81 miljoen euro. Dat is bijna vier keer zoveel als in 2017, toen dat cijfer nog op 1,05 miljoen euro uitkwam.

Volgens de Betaalvereniging Nederland, de branchevereniging voor het betaalverkeer, zijn er enkele hoofdoorzaken voor deze verviervoudiging. Allereerst gebruiken fraudeurs betere hulpmiddelen zodat phishingaanvallen vaker, gemakkelijker en grootschaliger kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast stelt de vereniging dat de kwaliteit van valse e-mails en websites steeds beter wordt, met een betere vormgeving en minder taalfouten. Daar komt bij dat fraudeurs in toenemende mate in staat zijn om hun slachtoffers overtuigender op persoonlijke wijze aan te spreken, zoals met de juiste aanhef en naam via bijvoorbeeld sms'jes of WhatsApp-berichten.

Betaalvereniging Nederland wijst er verder op dat fraudeurs tegenwoordig ook proberen met phishing om beveiligingscodes te bemachtigen. Daarmee kan namens het slachtoffers een mobiele bankapp op de smartphone geïnstalleerd worden, waarmee toegang kan worden verkregen tot de bankrekening van de gedupeerde.

De vereniging wijst erop dat de toename van phishing niet alleen voor Nederland opgaat. Zo meldden Belgische banken eerder dat door phishing in 2017 een schadebedrag werd geleden van in totaal 2,5 miljoen euro, wat in 2018 op 8 miljoen euro uitkwam. Daarmee is het schadebedrag in 2018 in België twee keer zo hoog als in Nederland.

Overigens stipt Betaalvereniging Nederland aan dat de totale schade door fraude in het betalingsverkeer in 2018 is afgenomen met twee procent. Die daling zou samenhangen met een verminderde fraude met betaalpassen, automatische incasso’s en overschrijvingsformulieren. Er zijn volgens de vereniging, net als in 2017, in 2018 geen fraudegevallen gemeld voor mobiel bankieren.