HTC toont nieuwe beelden van Vive Cosmos met zes sensoren

HTC heeft een nieuw ontwerp voor de Vive Cosmos gepresenteerd. De aankomende headset krijgt onder andere zes camerasensoren, en een voorkant die van de bril losgekoppeld kan worden. Over de prijs en releasedatum is nog steeds niets bekend.

De komende weken worden er meer details bekend gemaakt over de nieuwe headset, zegt HTC. Het bedrijf publiceerde een video op Facebook waarin 13 minuten lang te zien is hoe een hoofdmodel met de bril op langzaam rondjes draait. Op de video is te zien hoe de bril zes camerasensoren heeft: twee voorop, twee aan de zijkant, maar ook twee in het midden, zowel boven als onder. Die laatste twee waren eerder nog niet getoond. Met de extra camera's is een groter veld mogelijk waarin de motion controllers kunnen worden gebruikt.

Daarnaast is te zien hoe de faceplate van de headset af te halen is. De twee extra sensoren zitten op die faceplate, wat er mogelijk op duidt dat die modulair wordt. Ook is te zien dat er op de faceplate gaatjes zitten die waarschijnlijk voor ventilatie zorgen.

De Vive Cosmos is een nieuwe bril van HTC die het bedrijf in januari voor het eerst toonde. De bril moet geschikt worden voor zowel pc's als voor smartphones, maar het bedrijf heeft nog niet bekend gemaakt hoe dat precies werkt. Ook is er verder nog niets bekend over de releasedatum en prijs, behalve dat de bril in het derde kwartaal van dit jaar uit komt.