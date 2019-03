Oculus werkt aan enterprise-edities Oculus Go en Quest

Oculus werkt aan een enterprisevariant van de vr-headsets Oculus Go en Oculus Quest. Deze zijn bedoeld voor toepassingen als professionele trainingen. De twee varianten moeten beide in 2019 op de markt komen.

De ontwikkeling blijkt uit een vacature die Oculus op LinkedIn heeft geplaatst. De Facebook-dochter was op zoek naar ontwikkelaars die aanpassingen en toepassingen voor deze twee varianten kunnen ontwikkelen. Oculus volgt hiermee in de voetsporen van HTC, die zijn Vive Focus voornamelijk op de zakelijke markt richt. Wellicht heeft de focus op de zakelijke markt te maken met tegenvallende verkopen op de consumentenmarkt.

De Oculus Go is een standalone-vr-headset die gemaakt is voor het bekijken van videobeelden en grafisch relatief simpele games. Gebruikers kunnen bij 2d-video plaatsnemen in een virtuele bioscoop en bij 3d-beelden krijgen ze vanzelfsprekend het het gevoel dat ze daadwerkelijk aanwezig zijn dankzij de stereoscopie. De Oculus Quest is een gaming-vr-headset die zonder pc moet werken. De games hierop zullen nog steeds minder indrukwekkend zijn dan wat je op een Rift zou zien, maar beter dan bij de Go. De Go is al verkrijgbaar, maar de Quest nog niet.

Verdere bekendmakingen over de kosten van de zakelijke varianten van deze twee headsets doet Oculus op dit moment niet. Tweakers heeft ook een recensie van de Oculus Go gemaakt.