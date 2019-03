Google maakt delen foto's via Android TV tijdelijk onmogelijk na privacylek

Google heeft het delen van foto’s via Android TV-toestellen tijdelijk onmogelijk gemaakt. Door een bug hadden sommige eigenaars van een tv met het OS de voorbije dagen onbedoeld toegang tot de privéfoto’s van honderden Google Foto-gebruikers.

Het lek werd ontdekt door Twittergebruiker prashanth. Hij merkte op 3 maart tot zijn verbazing dat foto’s van wildvreemde Google Foto-gebruikers plots verschenen in de Ambient Mode 'screensaver' van zijn Android TV. Aanvankelijk leek het erop dat het lek zich beperkte tot televisies van het merk Vu. Techradar bericht echter over een tweede Twittergebruiker die hetzelfde probleem ondervond met een Android TV van het merk iFFalcon. Opvallend is wel dat beide meldingen van de bug uit India komen.

Hoewel het probleem zich lang niet op elk Android TV-toestel manifesteert, neemt Google het zekere voor het onzekere. Het bedrijf heeft het delen van foto’s via Android TV voorlopig wereldwijd onmogelijk gemaakt, in afwachting van een definitieve oplossing voor de bug.