Samsung zet McAfee-beveiligingssoftware op zijn smart-tv's

Samsung heeft een samenwerking met McAfee uitgebreid om beveiligingssoftware van het bedrijf op meerdere typen apparaten te zetten. Onder andere gaat Samsung McAfee Security for TV op zijn tv's van dit jaar installeren. Ook de S10 krijgt McAfee-software.

McAfee Security for TV gaat apps op de Samsung-tv's scannen en malware identificeren en verwijderen. Samsung is de eerste fabrikant die het beveiligingspakket op zijn tv's zet. McAfee maakt niet bekend of er al andere tv-fabrikanten zijn die de software ook standaard gaan installeren. Niet bekend is verder of kopers van een dit jaar door Samsung uitgebrachte smart-tv installatie van de software kunnen weigeren of ongedaan kunnen maken.

"Door het groeiende dreigingslandschap en uitbreiding van het aantal soorten aanvallen, is het belangrijker dan ooit dat consumenten niet alleen traditionele apparaten als smartphones, pc's en laptops beschermen, maar ook verbonden thuisapparaten, zoals smart-tv's", beweert McAfee.

Onderdeel van de samenwerking is verder dat de Galaxy S10 McAfee VirusScan en Samsung Secure Wi-Fi voorgeïnstalleerd krijgt. Voor deze laatste vpn-dienst levert McAfee de infrastructuur. De Samsung Notebook 9 Pen, Samsung Notebook 9 Pro en Samsung Notebook Odyssey worden met het McAfee LiveSafe-beveiligingspakket geleverd, maar deze laptops zijn in de Benelux niet te koop.

Grootschalige malware-uitbraken voor tv's zijn er tot nu toe niet geweest en in de praktijk lijkt het risico beperkt. Wel is bekend dat Android voor tv's in principe te infecteren is en ook Samsungs eigen Tizen-OS voor televisies bleek bij een audit enkele jaren geleden veel kwetsbaarheden te bevatten.