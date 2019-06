Samsung adviseert Qled-tv's 'om de paar weken' op malware te scannen

Samsung adviseert bezitters van Qled-tv's regelmatig handmatig op malware te scannen om aanvallen met kwaadaardige software te voorkomen. Gebruikers zouden dit om de paar weken moeten doen volgens de fabrikant.

Op Twitter meldt de supportafdeling van Samsung USA dat het met Qled-tv's 'als deze via wifi verbonden zijn' net als bij computers belangrijk is om regelmatig op malware te scannen. In een korte video legt het elektronicaconcern uit hoe gebruikers dat moeten doen.

Via de instellingen en System Manager kunnen gebruikers het onderdeel Smart Security openen en daar een scan laten uitvoeren. Samsung-tv's hebben al zeker sinds 2016 zo'n scanfunctie om malware te detecteren, maar Samsung adviseerde voor zover bekend niet actief om met tussenpozen van een aantal weken handmatig te scannen. Op de achtergrond beschermt Smart Security ook tegen aanvallen, maakte Samsung in 2016 wel bekend.

In de afgelopen jaren kwam regelmatig in het nieuws dat tv's in principe te infecteren zijn, al lijken grootschalige malware-aanvallen op tv's nog niet plaatsgevonden te heben. Samsung plaatst sinds begin dit jaar ook McAfee Security for TV op zijn tv's.