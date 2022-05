Vr-headset HP Reverb G2 verschijnt halverwege september voor 699 euro

HP's virtual-realityheadset Reverb G2, die in samenwerking met Microsoft en Valve is ontwikkeld, is vanaf september verkrijgbaar in Nederland. De headset heeft lcd's met een resolutie van 2160x2160 pixels en dezelfde luidsprekers als de Valve Index.

De HP Reverb G2 is honderd euro duurder dan zijn voorganger. Die vr-headset staat in de Pricewatch voor 599 euro. Het nieuwe model heeft dezelfde lcd's. Ook de beeldhoek van 114 graden is gelijk, maar de G2-versie heeft diverse vernieuwingen, waaronder een schuif om de afstand tussen de lenzen aan te passen aan de interpupillary distance, de afstand tussen het middelpunt van de pupillen.

De vr-headset werkt met het Windows Mixed Reality-platform en met SteamVR. Er zijn vier camera's verwerkt in de headset voor inside-out tracking van de meegeleverde bluetoothcontrollers. In de Reverb G2 zitten dezelfde luidsprekers als in de Valve Index; die zijn gepositioneerd op 10mm afstand van de oren van de drager en moeten ruimtelijk geluid bieden.

HP maakte de details over zijn Reverb G2-headset eind mei bekend. Het bedrijf laat nu via een persbericht weten dat de bril in september uitkomt voor 699 euro. Leveringen zouden halverwege september plaatsvinden.