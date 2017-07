WSJ: Google betaalt wetenschappers voor gunstige onderzoeken

Google heeft in de afgelopen tien jaar honderden onderzoekspapers van wetenschappers gefinancierd in een poging om wettelijke maatregelen die gericht zijn tegen de marktdominantie van het bedrijf, te be´nvloeden. Dat stelt The Wall Street Journal.

Niet alleen zou Google proberen om via academici om publiek beleid te beïnvloeden, maar ook om de publieke opinie te beïnvloeden. Er zouden sinds 2009 bedragen van tussen de 5.000 en 40.000 dollar zijn betaald voor zo'n 100 wetenschappelijke publicaties die gunstig zouden moeten pakken voor Google. De meeste publicaties maken geen melding van de financiering van Google. Dat stelt The Wall Street Journal op basis van een onderzoek van Campaign for Accountability, een onderzoeksgroep die campagne heeft gevoerd tegen Google en mede wordt gefinancierd door concurrententen van Google, zoals Oracle.

Het lijkt vooral te gaan om juridische publicaties op het vlak van bijvoorbeeld auteursrecht, patenten, big data en mededingingsrecht. Sommige onderzoekers zouden hun papers voorafgaand aan publicatie hebben gedeeld met Google, zodat het bedrijf suggesties kon geven voor aanpassingen. Dit zou blijken uit duizenden pagina's aan e-mails, die de krant in handen heeft gekregen via het Amerikaanse equivalent van het WOB -verzoek. De e-mails bevatten informatie over meer dan een dozijn professoren. Volgens de krant maken de hoogleraren niet altijd bekend of duidelijk in hun publicaties dat Google hen sponsorde, en slechts enkelen hebben de financiële banden met Google prijsgegeven in andere wetenschappelijke artikelen.

Zo ging het bijvoorbeeld om een paper over auteursrechten, geschreven door een hoogleraar Rechten aan de Universiteit van Illinois, Paul Heald. Hij stelde voor bij Google om hierover te schrijven, en ontving daarvoor bijna 19.000 dollar. The Wall Street Journal confronteerde hem met het feit dat de professor zijn sponsor Google niet noemde in de publicatie. Heald gaf toe dat hij dat niet had gedaan en noemde het een fout; het zou enkel voortkomen uit onoplettendheid en niet bewust zijn gedaan. Het geld zou zijn paper niet hebben beïnvloed en Google stelde geen voorwaarden, aldus Heald.

Google zou de onderzoekspapers onder de aandacht hebben gebracht van overheidsfunctionarissen, waarbij er in sommige gevallen betaald zou zijn voor reiskosten, zodat professoren medewerkers van Congresleden en regeringsmedewerkers konden ontmoeten. De publicaties zouden bijvoorbeeld zijn gebruikt om aantijgingen van de Federal Trade Commission tegen Google over het misbruiken van diens economische machtspositie, te kunnen pareren. Dat zou blijken uit een brief die advocaten van Google naar de FTC hebben gestuurd; The Wall Street Journal zegt deze brief te hebben ingezien.

Een ander voorbeeld van een paper van een professor die Google heeft gefinancierd, betrof bijvoorbeeld een publicatie die stelde dat het vergaren van consumentendata een redelijk en legaal was, mede gelet op de gratis diensten die Google aanbiedt. Daarnaast zouden er publicaties zijn geschreven waarin werd bepleit dat Google zijn marktmacht niet zou hebben misbruikt om gebruikers naar websites en diensten van Google en zijn adverteerders te sturen. Andere papers die Google sponsorde, stelden dat Googles zoekmachine het recht zou moeten hebben om te linken naar boeken en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Daarnaast zou Google ook wensenlijsten hebben samengesteld met daarop de werktitels, samenvattingen en beschikbare budgetten voor mogelijke nog te schrijven wetenschappelijke publicaties. Er werd dan gezocht naar auteurs die bereid waren de papers te schrijven. Dat meldt de krant op basis van een voormalige lobbyist van Google.

Google heeft gereageerd op het artikel van The Wall Street Journal. Het bedrijf vindt het onderzoek 'hoogst misleidend'. Google zegt trots te zijn om de sterke banden met academici, universiteiten en onderzoeksinstituten en geeft aan onderzoeksprogramma's op te zetten en te financieren zodat belangrijke onderwerpen kunnen worden onderzocht. De publicaties die hieruit voortkomen is Google het naar eigen zeggen lang niet altijd mee eens. Daarnaast stelt Google dat wetenschappers die een publicatie maken, altijd moeten melden als de financiering van Google afkomstig is. Google zegt dat het bedrijf de onafhankelijkheid van academici hoog in het vaandel heeft staan. Tot slot wijst Google ook op het feit dat Oracle achter het onderzoek zit en dat dit bedrijf een duidelijke lobby tegen Google voert, en Oracle zou net als bedrijven als AT&T ook betalen voor onderzoekspapers.