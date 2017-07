Bedrijf begint met verkoop van 50TB-ssd in 3,5"-formaat

Viking Technology is begonnen met het leveren van ssd's met een capaciteit van 25TB en 50TB. Het gaat om 3,5"-ssd's die bedoeld zijn voor datacenters, uitgerust zijn met een sas-interface en gebruikmaken van mlc-nandgeheugen. Prijzen zijn niet bekendgemaakt.

Het bedrijf plaatst de ssd's in zijn UHC-Silo-serie, waarbij de afkorting staat voor Ultra High Capacity. Volgens de makers kan het mlc-nandgeheugen, dat afkomstig is van SK Hynix, vijf jaar lang iedere dag volledig herschreven worden.

De ssd's zijn voorzien van een 6Gb/s-sas-aansluiting en hebben een maximale sequentiële leessnelheid van 500MB/s. Voor schrijven is dat 350MB/s. Verder specificeert de fabrikant 60.000iops voor willekeurige leesacties en 15.000iops bij willekeurige schrijfacties. Het verbruik onder load is maximaal 16 watt, terwijl de ssd's idle niet meer dan 10 watt verbruiken.

In theorie zouden fabrikanten 3,5"-ssd's met een nog veel hogere opslagcapaciteit kunnen maken. Viking Technology gebruikt voor zijn UHC-Silo-modellen mlc-nandgeheugen met twee bits per geheugencel, dat een minder hoge datadichtheid heeft dan tlc-geheugen of de nieuwe qlc-chips met respectievelijk drie en vier bits per cel.

De 50TB-ssd is volgens Viking Technology de ssd met de grootste opslagcapaciteit die nu verkrijgbaar is. Seagate toonde vorig jaar al een 3,5"-ssd met een capaciteit van 60TB, maar dat model is nog niet op de markt verschenen. Het prototype dat Seagate toonde maakte gebruik van 3d-tlc-nand.