50TB-ssd van Viking Technology kost ongeveer 20.000 dollar

Viking Technology, het bedrijf dat is begonnen met de levering van 3,5"-ssd's met een capaciteit van 25 en 50TB, zegt zijn ssd's aan te bieden voor een prijs van zo'n 0,4 dollar per GB. De prijs voor het 50TB-model zou daarmee uitkomen op ongeveer 20.000 dollar.

AnandTech schrijft over de prijzen in een artikel met meer details over de ssd's. Viking Technology kondigde vorige week al de start van de verkoop aan, maar prijzen werden daarbij niet bekendgemaakt. De exacte prijs geeft het bedrijf nu ook niet, die hangt af van opties als protectie tegen stroomuitval, maar volgens de fabrikant is de prijs per gigabyte ongeveer 0,4 dollar.

De UHC-Silo-ssd's zijn daarmee goedkoper dan andere grote ssd's voor datacenters. Samsung heeft bijvoorbeeld een 15,36TB-model en dat staat bij een Amerikaanse aanbieder te koop voor 11.299 dollar. Daarmee komt de prijs per gigabyte op 0,73 dollar. Wel zijn de UHC-Silo-ssd's duurder dan 2,5"-ssd's voor consumenten. De laagste prijs per gigabyte is in de Pricewatch momenteel 0,26 euro, omgerekend ongeveer 0,3 dollar. In de ssd's van Viking Technology zit echter mlc-geheugen, in plaats van het goedkopere tlc-nand, dat in de voordeligste ssd's voor consumenten zit.

Viking Technology gebruikt mlc-nandgeheugen van SK Hynix, maar gebruikt een eigen package die ssd's met zeer hoge capaciteiten mogelijk maakt. De geheugenfabrikant levert zelf mlc-packages van 256GB, die ieder bestaan uit zestien lagen van 128Gbit-nand. Er zouden tweehonderd van die packages nodig zijn om een 50TB-ssd te maken en dat zouden er te veel zijn om in een 3,5"-ssd weg te werken. Viking Technology geeft echter geen informatie over de aangepaste packages of over de exacte opbouw van de ssd's.