Klagers accepteren schikking van 11,2 miljoen dollar in zaak Ashley Madison-hack

Klagers in de zaak rond de hack van datingsite voor vreemdgangers Ashley Madison hebben een voorgestelde schikking geaccepteerd van 11,2 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 9,8 miljoen euro. De site werd in 2015 gehackt, waarna de gegevens van gebruikers online verschenen.

Volgens een persbericht van het bedrijf achter de site, dat eerst Avid Life heette maar inmiddels bekendstaat als Ruby Corp, moet een rechter nog akkoord gaan met de schikking. Daarna kunnen klagers die een geldige claim indienen en aantonen dat zij schade hebben geleden een beroep doen op een bedrag uit het schikkingsfonds.

Volgens persbureau Reuters kunnen individuele klagers maximaal 3500 dollar ontvangen, afhankelijk van de mate waarin zij hun claim kunnen onderbouwen. Het is onbekend of slachtoffers in de Benelux ook bij het fonds kunnen aankloppen voor een schadevergoeding. De zaak is aangespannen in de vorm van een groepsvordering, oftewel een class action.

Het persbureau schrijft dat het datalek het bedrijf achter Ashley Madison een kwart van zijn omzet heeft gekost en dat het miljoenen euro's heeft uitgegeven om zijn beveiliging te verbeteren. Twee jaar geleden zette het zogenaamde Impact Team een deel van de gegevens van 37 miljoen Ashley Madison-gebruikers online. Daarnaast verschenen gegevens van zustersites Established Men en Cougar Life online. Impact Team wilde dat de sites offline gehaald zouden worden. Toen dat niet gebeurde, zetten de aanvallers ongeveer een maand later naar eigen zeggen de gegevens van 32 miljoen gebruikers online.