Autoriteit Persoonsgegevens wil aantal werknemers volgend jaar bijna verdubbelen

De Autoriteit Persoonsgegevens wil in 2021 uitbreiden naar 324fte. Momenteel werken er zo'n 180 mensen bij de Nederlandse privacywaakhond. De uitbreiding valt samen met een verhuizing naar een grotere locatie, waar plaats is voor maximaal 400 werknemers.

Dat de AP volgend jaar zoveel gegroeid wil zijn, blijkt uit een antwoord op Kamervragen. Vanuit de politiek werd gevraagd waarom de autoriteit naar een pand verhuist waar plek is voor 400 werknemers. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken licht toe dat de privacywaakhond volgend jaar 324fte hoopt in te vullen.

Momenteel is de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd in twee panden en daar is geen ruimte voor uitbreiding. De privacywaakhond heeft al jaren te maken met onderbezetting en slaakte daarover begin dit jaar een noodkreet. Volgens eigen onderzoek kan de AP het toezichtwerk pas goed doen met 350 tot 400fte en met de gestegen werkdruk zou dat aantal verder kunnen stijgen.

In mei bleek uit een artikel van het FD dat de Autoriteit Persoonsgegevens volgend jaar verhuist naar een nieuw kantoor aan het Lange Voorhout in Den Haag. Door die verhuizing krijgt de autoriteit flink meer ruimte voor werknemers. Die huisvesting is gebaseerd op de behoefte van de dienst, zegt Knops. Er loopt nog een extern onderzoek naar het 'in evenwicht brengen van de taken en middelen' bij de AP; de uitkomst daarvan wordt in de zomer verwacht.

In 2019 kreeg de Autoriteit Persoonsgegevens 27.800 klachten van een mogelijke privacyschending. Dat was een stijging van bijna tachtig procent ten opzichte van 2018. In de afgelopen jaren is de privacywaakhond flink gegroeid; in juni 2017 was de bezetting nog 72fte. De werkzaamheden zijn sinds de komst van de Europese privacywet en de Nederlandse AVG enorm toegenomen.