TikTok belooft te stoppen met lezen van klembord-inhoud op iOS

TikTok heeft beloofd om te stoppen met een functie waarmee de app doorlopend zichzelf toegang verschaft tot gekopieerde tekst op het klembord. Het gaat volgens moederbedrijf ByteDance om een anti-spammaatregel.

TikTok zou enkele maanden geleden al stoppen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan, meldt de Britse krant The Telegraph. Het gedrag kwam aan het licht met de eerste bèta van iOS 14, die een melding geeft als een app tekst plakt van het klembord. Dat bleek bij TikTok te gebeuren na elke spatie of na elk interpunctieteken.

Volgens TikToks moederbedrijf ByteDance is het een maatregel om spam te voorkomen door gebruikers die een bepaalde tekst op een Mac invoeren en vervolgens herhaaldelijk plakken in reacties onder TikTok-video's. Die claim wordt ondersteund doordat de app alleen het klembord uitleest in het tekstveld van de reacties, maar niet bij bijvoorbeeld het zoekvenster.

TikTok is lang niet de enige app die geregeld het klembord uitleest, zo bleek deze week. Ook Plants vs Zombies Heroes, Prompt en Zero deden dat onder meer ook, zo schrijft The Telegraph. Andere apps en en games hebben dat in het verleden ook nog gedaan, maar zijn daar in de afgelopen maanden mee gestopt.