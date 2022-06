TikTok verzamelde mac-adressen van Android-gebruikers

TikTok verzamelde de mac-adressen van gebruikers die de app op Android draaien, blijkt uit onderzoek van de Wall Street Journal. Het bedrijf gebruikte een loophole in de regels van Google, en omzeilde zo de regels van de Play Store.

TikTok verzamelde unieke mac-adressen van Android-gebruikers, terwijl dat tegen de regels van Google was. De Wall Street Journal deed onderzoek naar de dataverzameling van TikTok. De krant concludeert dat de app een manier gebruikte om unieke mac-adressen te verzamelen, ook al staat Google dat niet toe. De WSJ keek naar negen verschillende versies van de app die tussen april 2018 en januari 2020 zijn uitgebracht. TikTok zou in ieder geval in de eerste achttien maanden daarvan de mac-adressen hebben verzameld, maar zou daar in november vorig jaar mee gestopt zijn.

De verzameling ging ook door nadat Google het in 2015 verbood om persoonlijke gegevens te koppelen aan apparaat-identifiers. Daaronder vielen bijvoorbeeld imei-nummers, maar ook mac-adressen. TikTok gebruikte volgens de WSJ een maas in Googles beleid. Het bedrijf verzamelde het mac-adres zodra de app voor het eerst werd geopend, voordat de gebruiker daar toestemming voor kon geven. Tegelijkertijd werd het unieke advertiser-id gekoppeld aan het mac-adres. Als een gebruiker zijn advertiser-id reset, kan TikTok die nieuwe id alsnog aan de gebruiker koppelen, omdat het mac-adres wel hetzelfde blijft.

De Wall Street Journal ontdekte ook dat TikTok een eigen, zelfgebouwde encryptielaag gebruikt voor verbindingen. Op die manier zouden verzonden gegevens verder worden verborgen, bovenop de standaardencryptieprotocollen die al gebruikt werden.

TikTok lag de afgelopen maanden flink onder vuur, met name in de Amerikaanse politiek. President Trump heeft gezegd dat moederbedrijf ByteDance TikTok moet verkopen aan een Amerikaanse partij, omdat de app veel data verzamelt en dat een gevaar zou opleveren voor de Amerikaanse bevolking. De Wall Street Journal concludeert in het onderzoek dat TikTok naast het mac-adres weinig informatie verzamelt die andere apps niet ook verzamelen. Die gegevens die het verzamelt noemt het bedrijf ook in het privacybeleid.