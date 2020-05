Autoriteit Persoonsgegevens begint privacyonderzoek naar TikTok

De Autoriteit Persoonsgegevens begint met een officieel onderzoek naar TikTok. Daarin zal de vraag centraal staan of de privacy van de gebruikers voldoende gewaarborgd is. TikTok wordt met name door jongeren gebruikt. Daarvoor gelden strengere privacyregels.

Monique Verdier, vicevoorzitter bij de privacytoezichthouder, zegt dat het onderzoek zich richt op de vraag of de app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht. Daarnaast wordt gekeken of de informatie die gebruikers krijgen bij het installeren en gebruiken van de app goed te begrijpen is. Ook wordt bekeken of er voldoende uitleg is over hoe TikTok persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Een laatste onderzoeksonderdeel is de vraag of toestemming van ouders nodig is als TikTok persoonsgegevens van kinderen verzamelt.

Het feit dat veel jonge mensen van de app gebruikmaken, lijkt een voorname reden voor het instellen van het onderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat de socialemedia-app wereldwijd door miljoenen kinderen en jongeren wordt gebruikt om creatieve filmpjes te delen. De instantie stipt ook aan dat kinderen in de AVG en het Nederlands recht als een extra kwetsbare groep worden beschouwd. Dat is omdat zij zich minder bewust zijn van de gevolgen van hun handelen. Dat is volgens de AP juist ook het geval bij de verwerking van hun persoonsgegevens door sociale media.

Ook in Nederland hebben veel kinderen TikTok op hun mobiele telefoon staan, stelt de toezichthouder. Volgens de AP zijn met de opkomst van deze app ook de privacyzorgen rondom het gebruikt toegenomen en daarom wil het nagaan of de privacy in orde is. Ergens later dit jaar verwacht de privacywaakhond de eerste resultaten van het onderzoek naar buiten te kunnen brengen.