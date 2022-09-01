TikTok voor Android bevatte kwetsbaarheid die overnemen account mogelijk maakte

De TikTok-app bevatte een kwetsbaarheid die het mogelijk maakte om een account van een vreemde over te nemen. Onderzoekers van Microsoft vonden de kwetsbaarheid en TikTok heeft haar inmiddels gedicht.

TikTok-kwetsbaarheid, september 2022
TikTok-kwetsbaarheid, september 2022

De kwetsbaarheid is CVE-2022-28799 en werkt door gebruikers op een link te laten klikken in de app. Die leidt naar een WebView in de app zelf en als een aanvaller de link leidde naar een website met vooraf ingestelde Javascript-code, dan was het mogelijk om vanuit de WebView het account over te nemen.

Daarmee was het niet alleen mogelijk om persoonlijke data te gebruiken, maar ook om namens die gebruiker video's te posten, schrijft Microsoft. De kwetsbaarheid zit in alle versies van TikTok tot 23.7.3, zo vermeldt de listing van de CVE.

De kwetsbaarheid zit in beide versies van de app. Moederbedrijf Bytedance heeft een TikTok voor Zuidoost-Azië en een aparte versie voor de rest van de wereld. Gecombineerd staan beide versies in de Play Store op meer dan anderhalf miljard installaties. TikTok reageerde snel en patchte de kwetsbaarheid in februari. Voor zover bekend zijn er geen exploits van de kwetsbaarheid in het wild gezien.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 09:30 6

01-09-2022 • 09:30

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Reacties (6)

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SAVAGE3 1 september 2022 10:07
Volgens mij is TikTok één grote kwetsbaarheid. Maar goed, entertainment. Dan lijkt ineens het bestaan van privacy ontkent te worden (zoals bij TikTok en Facebook)
OverSoft @SAVAGE31 september 2022 10:15
Het moederbedrijf van TikTok is inderdaad direct verbonden aan de Chinese overheid. Reden genoeg voor mij om er met een gigantische boog om heen te sturen. (Naast het feit dat ik een aandachtsspanne heb die langer is dan 15 seconden en graag iets anders kijk dan onzin met een verschrikkelijke robot stem)
Thomas A. @OverSoft1 september 2022 11:38
En de Amerikaanse overheid is dan zeker wel prima? Die kijkt namelijk ook mee zolang de servers op Amerikaans grond staat. Klinkt een beetje dubbel hier. Of is dit weer rasistisch?

Wie het ook is en waar je ook bent, je data kan ten alle tijden bespied worden. Daar is geen ontkomen aan zonder eigen inzet in ieder geval.

Ja, er zijn regels om continu spionage to weerhouden, maar regels zijn er om te breken en dat doen overheden (net als het volk) met regelmaat ;)

Hieronder 1 van de wetten dat Amerika kan gebruiken om op je te bespioneren ;)
https://en.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act
nils7 @Thomas A.1 september 2022 12:49
Ik vraag me al jaren af waarom het ons in Europa niet lukt om met alternatieve, en vooral Europese, diensten te komen die de (voornamelijk) Amerikaanse meuk overbodig maakt.
OverSoft @Thomas A.2 september 2022 05:56
China is een communistisch, dictatoriaal land die er om bekend staat dat ze het niet zo nauw nemen met mensenrechten, intellectueel eigendom en vrijheden.

Ja, ik heb inderdaad liever dat mijn data in de VS ligt als in Noord Korea Light. Gek he?

[Reactie gewijzigd door OverSoft op 22 juli 2024 15:43]

RavonsDaro 1 september 2022 10:05
Ik denk niet dat hier men zich hierover verbaasd gezien de toestemmingen die TikTok bij het installeren al verwacht te krijgen. :-|

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