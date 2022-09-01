Sony kondigt 'compacte' Xperia 5 IV met grotere accu aan voor 1049 euro

Sony heeft de Xperia 5 IV-smartphone aangekondigd. De telefoon, die volgens de fabrikant 'compact' is, komt over twee weken uit voor 1049 euro. Ten opzichte van de voorganger is er een accu met meer capaciteit in de kleinere behuizing te vinden.

De Xperia 5 IV heeft een 5000mAh-accu, ten opzichte van 4500mAh van de voorganger. Ten opzichte van de voorganger is er bovendien ondersteuning voor draadloos laden toegevoegd. Het scherm is bij benadering even groot gebleven en heeft dezelfde resolutie en verversingssnelheid: 1080p en 120Hz.

De 5 IV beschikt over de Snapdragon 8 Gen 1-soc van Qualcomm en niet over de nieuwere 8+ Gen 1. Ten opzichte van de 5 III zit er bovendien een downgrade in het camerasysteem. In plaats van de camera met telelens met echte optische zoom heeft de Xperia 5 IV weer een camera met vast brandpunt. De camera met telelens reikt bovendien minder ver: 60mm, of 2,5x de primaire camera. De 5 III heeft een camera met telelens die van 3x tot 4,4x kan en tussen beide punten kan wisselen.

De prijs is ook iets omhoog gegaan ten opzichte van vorig jaar. De adviesprijs komt uit op 1049 euro, in plaats van 999 euro. Telefoon worden sowieso iets duurder afgelopen tijd, maar niet veel. Sony brengt de telefoon over enkele weken uit in de Benelux, zo laat het bedrijf weten.