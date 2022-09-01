Sony kondigt 'compacte' Xperia 5 IV met grotere accu aan voor 1049 euro

Sony heeft de Xperia 5 IV-smartphone aangekondigd. De telefoon, die volgens de fabrikant 'compact' is, komt over twee weken uit voor 1049 euro. Ten opzichte van de voorganger is er een accu met meer capaciteit in de kleinere behuizing te vinden.

De Xperia 5 IV heeft een 5000mAh-accu, ten opzichte van 4500mAh van de voorganger. Ten opzichte van de voorganger is er bovendien ondersteuning voor draadloos laden toegevoegd. Het scherm is bij benadering even groot gebleven en heeft dezelfde resolutie en verversingssnelheid: 1080p en 120Hz.

De 5 IV beschikt over de Snapdragon 8 Gen 1-soc van Qualcomm en niet over de nieuwere 8+ Gen 1. Ten opzichte van de 5 III zit er bovendien een downgrade in het camerasysteem. In plaats van de camera met telelens met echte optische zoom heeft de Xperia 5 IV weer een camera met vast brandpunt. De camera met telelens reikt bovendien minder ver: 60mm, of 2,5x de primaire camera. De 5 III heeft een camera met telelens die van 3x tot 4,4x kan en tussen beide punten kan wisselen.

De prijs is ook iets omhoog gegaan ten opzichte van vorig jaar. De adviesprijs komt uit op 1049 euro, in plaats van 999 euro. Telefoon worden sowieso iets duurder afgelopen tijd, maar niet veel. Sony brengt de telefoon over enkele weken uit in de Benelux, zo laat het bedrijf weten.

Sony Xperia 5 IVSony Xperia 5 IVSony Xperia 5 IV
Sony Xperia's 5 IV 5 III
Formaat en behuizing 156x67x8,2mm, 172g, ip65/68 157x68x8,2mm, 168g, ip65/68
Scherm 6,1", 2520x1080px, 120Hz-oled 6,1", 2520x1080px, 120Hz-oled
Soc Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 888
Geheugen en opslag 8GB/128GB 8GB/128GB
Camera's 1. Primair, 12MP, f/1,7, 39mm²
2. Ultragroothoek, 12MP, f/2,2, 20mm²
3. Tele 2,5x, 12MP, f/2,4, 10mm²
Front: 12MP, 15mm²		 1. Primair, 12MP, 39mm²
2. Ultragroothoek, 12MP, f/2,2, 20mm²
3. Tele 3x/4,4x, 12MP, f/2,3, 19mm²
Front: 8MP, 8mm²
Accu en laden 5000mAh, 30W, draadloos laden 4500mAh, 30W
Release en prijs September 2022, 1049 euro September 2021, 999 euro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 09:00 117

01-09-2022 • 09:00

117

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Sony Xperia 5 IV

vanaf € 1.115,-

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Reacties (117)

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DonJunior 1 september 2022 09:15
Kan aan mij liggen maar ik heb heel erg het gevoel dat Sony zich hiermee volledig uit de markt prijst.
Unique Selling Point (USP) van Sony was juist altijd de camera. Als ze dat nu dan gaan downgraden maar wel meer gaan vragen .. dat snap ik niet helemaal.
Het is ook niet dat de telefoon nu een unieke SoC heeft en qua resolutie is het ook geen uitblinker.
Daarbij staat Sony volgens mij ook niet heel erg bekend om de goede en lange software updates https://www.androidauthor...-update-policies-1658633/
Datastream @DonJunior1 september 2022 09:21
De camera? Ik heb xperia's sinds de allereerste (z1, z5, xz1) en de camera was altijd al troep. Voornamelijk vanwege de software maar troep is troep..
ikt @Datastream1 september 2022 10:26
Sony wilde niet in het vaarwater van de cameradivisie zitten...

Tegenwoordig zou dat opgelost moeten zijn met de nieuwe serie, maar het point-and-shoot gehalte is volgens mij nog steeds ondermaats vergeleken met de Pixels en iPhones.
Datastream @ikt1 september 2022 11:19
Hm misschien dat het beter zal zijn. Als ik het zo lees zou het ondertussen al een stuk beter moeten zijn, lijkt mij. 3 jaar is lang genoeg om de software te fixen.

Ik zie het vanzelf wel want als mijn xz1 sterft na 5/6 jaar trouw werk koop ik wel weer een sony. Cameras boeien mij toch niet zo. Of misschien is dat omdat ze al die jaren intens slecht waren.
Cambionn @ikt1 september 2022 12:22
De Xperia 1 IV heeft eindelijk een z'n point & schoot goed in orde, maar voorgaande modellen vielen idd erg tegen.
magnat505 @Cambionn2 september 2022 08:21
Als ik kijk naar de review van mrmobile heeft sony zijn point en shoot absoluut niet in orde en is dat juist nog steeds 1 van de grootste missers. Daarnaast was video schieten ook een groot nadeel omdat dat alleen in de pro app kan die geen makkelijke interface heeft. Als laatste forceert sony je om de telefoon altijd 1 richting op te houden, de camera app draait niet mee met je toestel maar is fixed. Als ze dit allemaal wel op orde hadden gehad was dit toestel een no brainer voor mij.
Cambionn @magnat5053 september 2022 12:52
Ik heb juist meerdere positieve reviews gezien, en heb het toestel zelf. De point & schoot is nu eindelijk echt dikke prima, pak zelden nog de uitgebreide versie terwijl ik vroeger groot fan was. Doet ook zeker niet onder voor m'n vriend z'n iPhone.

Het video verhaal is ook niet compleet. Er zijn 2 apps. Videography Pro en Cinema Pro. Videography Pro is simpel, Cinema Pro is complex. Maar zelfs daar kun je een present selecteren en daarmee gewoon filmen.

De camera app draaid in point & schoot mode gewoon mee. De pro mode is gemaakt om als een camera te werken, wiens knoppen ook niet draaien. De video apps heb ik zo gouw niet getest.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 11:28]

magnat505 @Cambionn3 september 2022 19:36
Ligt aan je standaarden, want persoonlijk vind ik de cameras van sony op de mobiel in point en shoot absoluut niet acceptabel. Er zijn toestellen zoals de pixel 6a die het op echt alle fronten beter doen, dynamic range, kleurreproductie, scherpte etc. Zeker bij shots die moeilijker zijn zoals tegen de zon in, of binnen in huis bij een raam. Menig toestel die het zelfs in 2018 beter deed. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het hele toestel geweldig en in manual mode is het ook prima. Maar 1050 euro en een echt voor dat bedrag gewoon slechte point en shoot...dat kan gewoon niet
ElectroDonker @Datastream1 september 2022 09:27
De laatste jaren profileert Sony zich met name met de camera software die veel mogelijk maken qua spelen met instellingen. Nadeel is dat het 'point-and-shoot' gehalte veel lager ligt dan bij onder meer de iPhones, Pixels en Galaxies. Maar je kan dus wel degelijk, als je er de tijd voor neemt, hele mooie foto's maken met de recente Xperia's.
FateTrap @Datastream3 september 2022 11:56
Mijn ouders hebben beide de XZ2 en die neemt vaak foto's on par met foto's van professionele fotografen.

Ik denk dat bij de XZ1 de hardware erg goed was, maar dat de software nog niet helemaal op punt stond. Voor de XZ2 hebben ze dezelfde camera gebruikt als de XZ1 maar dan samengewerkt met Qualcomm voor de software. En dan zag je pas wat mogelijk was met deze hardware.

De Sony XZ2 moest concurreren met de Galaxy S9 toen, en de Galaxy S9 kwam helemaal niet in de buurt op gebied van detail. Het was dag en nacht verschil op dat gebied.

Ik denk dat je in deze review ook wel duidelijk kunt zien dat de XZ2 zijn tijd wat voorop was op gebied van kwaliteit van de foto's: https://photographylife.com/reviews/sony-xperia-xz2/4

Als je nu eind 2022 een vlaggenschip gaat kopen van sommige merken ga je niet per se kwalitatievere foto's behalen dan wat je in bovenstaande link ziet, ook al heb je meer 'megapixels' en meer 'lenzen'.

Dit is ook duidelijk genoeg: https://www.flickr.com/ph.../albums/72157669805786151

Enkele jaren geleden was Sony in een klasse apart op gebied van smartphone camera's. Nu zijn ze waarschijnlijk nog steeds erg sterk in dit gebied.

[Reactie gewijzigd door FateTrap op 23 juli 2024 11:28]

Verwijderd @DonJunior1 september 2022 09:31
Wat mij betreft was de USP van de compact serie van Sony altijd de prijs en kwaliteit verhouding. De volledige compact serie kon je altijd kopen voor een relatief zachte prijs, maar het waren altijd toestellen die zich konden meten met de toptoestellen van die tijd.

Ironisch genoeg waren de camera's wel altijd iets minder.
Marve79 @Verwijderd1 september 2022 11:03
6.1 inch noemen ze nu compact. Je kan beter een Pixel 6a kopen ipv deze. Voor deze prijs heb je er bijna 3. En dan heb je een top soc en een betere camera en clean Android.

Ok geen 120hz maar who cares.
lithiumangel
@Marve791 september 2022 14:13
De android variant van Sony was altijd al super clean geweest t.o.z de competitie. Er zitten zelfs wat goede toevoegingen bij Battery care, H.C Control mode. En mag je toch wel hopen dat alle bugs uit de Pixel zijn want t.o.z v.d Sony's en Samsung's was de launch en daaropvolgende jaar van de Pixel gewoon een ramp met wat ik wel niet voorbij zag komen op T.net zowel als nieuwsartikelen en op de fora.

Top soc ? Alsof de SD 8 G1 dat niet is dan ???
HollovVpo1nt @DonJunior1 september 2022 10:35
USP van Sony is gek genoeg nooit de camera geweest, want ondanks het feit dat hun camera hardware uitstekend was, kon hun camera software dat nooit goed benutten.
Voor mij persoonlijk was de USP van Sony, waardoor ik toch nog enkele Xperia's had, de combinatie van mooie hardware (smaak) en ook rustige software. De Xperia Z2 was mijn laatste Xperia en ik vond dat erg rustig op het oog.

Ik snap de struggle van weggezakte smartphone fabrikanten zoals Sony en zeker ook HTC niet zo goed.
Sony kan zichzelf uit het slob trekken door een smartphone dat voldoen aan de hardware eisen van 2022/2023 in het jasje van de Xperia ZL te stoppen.
HTC kan zichzelf uit het slob trekken door een smartphone dat voldoen aan de hardware eisen van 2022/2023 in het jasje van de HTC HD2 te stoppen.

Beide toestellen hebben een mooie formfactor en goede screen/bezel ratio zonder dat heel je voorgevel een scherm is. Ik denk serieus dat deze toestellen het super goed zouden doen.
ElectroDonker @HollovVpo1nt1 september 2022 12:13
Als je je wil verdiepen in het Sony mobile camera verhaal vind je leuke anekdotes over hoe de Sony Mobile & Camera divisies elkaar bevechten i.t.t. synergie zochten. Daar is de laatste jaren verandering in gekomen, waardoor de Sony Mobile camera's beter zijn geworden. Maar wel langs de lijn van 'professional' use, net als hun DSLR's, i.t.t. point & shoot.
SimonMc @DonJunior1 september 2022 14:21
USP bij Sony de camera? Bij DXOMark staat de Sony met de beste camera op nr.75...
BrbZrk @DonJunior1 september 2022 19:27
Tweakers nooit goed geweest bij Sony uitleg.

Dat de camera een ander brandpunt heeft IS GEEN downgrade. Ja de 2 verschillende standen wel ja.

Maar hij heeft het niet over dat alle camera's nu 4K 120fps ondersteunen. "Enige telefoon op aarde die dat kan!!' over USP's gesproken.

Kijk zo kan hij het ook brengen. Maar nee noemt een 2,5x zoom een downgrade tov een 2,9x zoom. Lekker hoor 8)7
AD31 @DonJunior2 september 2022 01:05
nou ... flagship SOC maar met sd card + headphone jack, is ook een USP.
Verwijderd 1 september 2022 09:11
Man man man, ik zat op deze aankondiging te wachten, maar waarom zou je in vredesnaam dit toestel kopen terwijl een Galaxy S22 compacter is, een stuk goedkoper is en volgens mij langere software ondersteuning heeft.

Laat ook maar zitten voor die prijs.
MeltedForest @Verwijderd1 september 2022 09:38
Helemaal waar. Als je echt wat compacter wil is misschien nog het beste alternatief de Asus Zenfone 9, maar daar heb je (net als bij Sony) ook een probleem qua software ondersteuning. Samsung doet het qua ondersteuning als een van de weinige fabrikanten echt heel goed.

Ook zijn er voor de Galaxy S22 al redelijk wat inruilacties en voordelen geweest in het afgelopen half jaar en was hij zelfs in de pre-order maar €585 (na inruil van een oud toestel) mét gratis Buds Pro erbij. Daar maakt mijn vrouw dus als sinds februari gelukkig gebruik van :).

Ik ben absoluut niet merkvast en wil zelf nog wel eens met een Chinees merk lopen, maar voor dit jaar is Samsung toch de duidelijke aanrader.
Arrigi @MeltedForest1 september 2022 09:43
Xperia 5 IV: 156 x 67 x 8.2 mm
S22: 146 x 70.6 x 7.6 mm
Zenfone 9: 146.5 x 68.1 x 9.1 mm

Sorry, hoe is die Zenfone compacter dan de S22?

Ter referentie:
iphone 13 mini: 131.5 x 64.2 x 7.7 mm
RuddyMysterious @Arrigi1 september 2022 11:23
De meeste mensen houden hun telefoon vast in de breedte en daarop scoort deze telefoon wél het best; dan doet lengte er minder toe.
Arrigi @RuddyMysterious1 september 2022 14:39
Dan doet die millimeter fuckall. En velen die vragen om kleinere modellen zeggen keer op keer op keer op keer dat die millimeter breedte echt niks betekent, maar dat ze graag met één duimbeweging zowel onderkant als bovenkant willen kunnen bereiken. Die twee centimeter aan lengte er afkappen dus.
RuddyMysterious @Arrigi1 september 2022 15:50
Ik had begrepen dat men vooral met één hand wil kunnen typen dus de volledige breedte van het scherm wil kunnen overbruggen met de duim, maar je hebt zeker een punt met het willen bereiken van de top van het scherm.

Ik vraag me echter af of dat wel doenbaar is, met één hand de top van je scherm bereiken, zélfs met een telefoon zo klein als de Zenfone 9. Mijn telefoon is amper een centimeter langer dan de Zenfone 9 en ik moet al heel erg strekken om er te geraken.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 23 juli 2024 11:28]

Arrigi @RuddyMysterious1 september 2022 16:29
Gezien de nagenoeg nostalgische vermeldingen van oudere modellen zoals de Sony Z1/Z3/XZ1 compact (ik heb er zelf ook nog zo eentje): ja, dat is perfect doenbaar.
Een Zenfone is niet klein en 1,5-2 centimeter maakt al een énorm verschil. Sterker nog, dát is net het cruciale verschil.
De gouwe ouwe compacte toestellen hadden ook wel dikke bezels. Alsnog, ik heb óók een iphone 12 mini die die bezels niet heeft en ook daar lukt het gewoon comfortabel. Ik zou wel durven zeggen dat het nét op het randje is.

iOS (en moderne android, geloof ik) vertrouwen heel erg op swipes van boven/onder en die kan ik allemaal vlot doen vanuit dezelfde handhouding.

[Reactie gewijzigd door Arrigi op 23 juli 2024 11:28]

De Vliegmieren @Arrigi1 september 2022 17:28
Dat je de bovenkant niet kan aanraken als je de telefoon met één hand vasthoudt kan deels worden ondervangen middels software (bijv. adresbalk aan onderkant scherm in firefox, Android 'one-handed mode', etc.). Je scherm fysiek minder breed maken kan niet via software, dus dan kies ik het liefst voor een telefoon die makkelijk in mijn hand ligt, en mijn max ligt rond de 68-69mm breedte. Ik heb ook bredere telefoons gehad (maar 1-2mm), en dat vond ik duidelijker minder fijn in de hand.

Het liefst ga ik terug naar een Lumia 630-achtige telefoon (met Android) maar daar is blijkbaar geen vraag naar.

[Reactie gewijzigd door De Vliegmieren op 23 juli 2024 11:28]

MeltedForest @Arrigi1 september 2022 11:02
Niet compacter dan de S22, maar als je wat compacter wil (lees: dan het gros van de high-end android telefoons die momenteel te koop zijn). Dan zijn de drie genoemde eigenlijk je enige opties.

De iPhone neem ik expres niet mee want dat heeft zijn eigen publiek.
geishin @Verwijderd1 september 2022 09:15
Vooral wat betreft software ondersteuning loopt Sony hopeloos achter op de markt. Zolang dat niet opgelost wordt, zal ik er niet een aanschaffen
RoyTrenneman @geishin1 september 2022 10:24
Precies. Ik heb de fout gemaakt om een Xperia 1 aan te schaffen, maar software ondersteuning was rap klaar, de foto's zijn ook maar zo-zo, vergeleken met veel goedkopere Samsung toestellen.

Als rotte kers op de bedorven taart; de ronduit waardeloze en onbeschofte support afdeling van Sony heeft mij doen besluiten om geen Sony producten meer te kopen, terwijl het argument initieel was om de Japanse fabrikant te steunen, ipv een Chinees toestel of net als de meute een Samsung toestel.

Doe mij maar een Fairphone 4. Voldoet op alle vlakken voor mij.
Verwijderd @geishin1 september 2022 09:35
2 jaar, ik gebruik nu weer de 5, maar die zit vast op Android 11.
Ik heb er wel eens over nagedacht om een custom rom te flashen. Alleen echt geen zin in al dat gedoe.
MerijnB @Verwijderd1 september 2022 09:15
Ik zat ook te wachten (stiekem ook een beetje om deze nog een jack heeft), maar nu ik de prijs gezien heb gelijk contract voor verlenging met S22 getekend.
Verwijderd @MerijnB1 september 2022 09:36
Ik ga denk ik ook overstappen naar Samsung. Zie echt 0 reden om zo veel te betalen voor deze nieuwe Sony.
Pret @Verwijderd1 september 2022 09:42
Als je een mooie compacte telefoon wilt. Kijk eens naar de Asus Zenphone 9.
Dat is de compacte Android telefoon.
Verwijderd @Pret1 september 2022 09:47
Daar heb ik naar gekeken, maar ook Asus had zich met die telefoon al direct de markt uitgewerkt door belabberde software ondersteuning en een te hoge prijs.

De Zenfone 9 is ook niet echt kleiner dan de S22.
ger jansen @Verwijderd1 september 2022 10:26
Dat is dan ook de reden dat ik al jaaaaaaaaaren geen Sony meer koop, hun update beleid is ver onder de maat en die prijzen van Sony trekken nergens op, helaas Sony, het concept is goed, maar doe wat aan je update beleid....
jap85 @Verwijderd1 september 2022 11:03
De Sony is smaller en dat maakt heel veel uit voor de bediening met 1 hand. Ik heb de 5iii en was vooraf sceptisch over het formaat maar het werkt erg fijn qua bediening met 1 hand en ligt sowieso ook lekkerder in de hand dan een breder toestel. Heb hiervoor de XZ1 en XZ1c gehad, de S22 is net zo breed als de XZ1 en ik vind dat echt een stuk minder lekker vast houden. Dat ie langer is maakt in de praktijk niet zoveel uit is mijn ervaring.
Poulusma @Verwijderd1 september 2022 10:29
Ook mijn idee, het gaat tegen al mijn principes in om al 1000 euro voor een telefoon te betalen.
volgens mij heb ik toentertijd de XZ1 compact voor 699 gekocht wat betekend dat de telefoon de helft duurder is geworden. Ik zit nu eerder te denken aan een Pixel, maar daar zit weer een verschil in (los van het scherm) hardware tussen de grote en de kleine versie. En mijn Xperia 5 mk1 loopt op zijn laatste benen, die is echt aan vervanging toe.
Ik heb na de Galaxy S3 gezworen nooit meer een Samsung telefoon te kopen, wat een bagger product was dat zeg! Dus de S22 is voor mij sowieso geen serieuze optie. Ik wil ook eigenlijk helemaal niet zo'n grote telefoon, helaas wordt je tegenwoordig als je een nieuw toestel wilt hebben onderhand gedwongen om met een tablet op zak te lopen als je een telefoon met high end hardware wilt hebben.

[Reactie gewijzigd door Poulusma op 23 juli 2024 11:28]

P_Tingen @Poulusma1 september 2022 15:44
Er is natuurlijk een kans dat de telefoons van Samsung tussen de S3 (uit 2012 of zo?) en de S22 enigszins verbeterd zijn. De bouwkwaliteit is prima, camera's zijn goed en de software-ondersteuning is een van de beste op Androidgebied. Je moet alleen wel tegen de bloat kunnen op de toestellen.
Poulusma @P_Tingen2 september 2022 20:08
Ja precies dat, de bloatware op dat toestel maakte hem op den duur rete traag!
Uit je reactie proef ik dat daar dus niets aan veranderd is.
P_Tingen @Poulusma2 september 2022 21:57
Hoeveelheid bloatware niet, maar veel kun je negeren en Touchwiz is exit. De nieuwe UI schil (OneUI of zo?) is prima.

De toestellen hebben een prima bouwkwaliteit, dus Samsung kopen, rooten en custom rom er op. Klaar. Kan ik niet doen want werktelefoon
Rataplan_ 1 september 2022 09:03
Dus een hogere prijs voor eigenlijk mindere specs. Ik ben altijd gecharmeerd van Sony telefoons, maar deze begrijp ik niet... ik hou het nog bij mn XZ1 compact voorlopig.
JBVisual @Rataplan_1 september 2022 09:08
Ik vind het überhaupt nog dapper dat ze nog telefoons durven uit te brengen.
Deze markt is moordend, en in dit prijs segment zijn er maar een paar merken die goed verkopen.

Ik kan mij niet voorstellen dat Sony veel winst maakt met hun telefoons. Maar kennelijk genoeg om nog even door te gaan met het uitbrengen van nieuwe toestellen.

Persoonlijk had ik liever een betere camera gezien dan een grotere accu. De cpu heeft natuurlijk wel een upgrade gehad, maar het selling point van de vorige telefoon is in mijn ogen weggevallen.
Oval @JBVisual1 september 2022 10:44
SD-kaart uitbreiding, koptelefoon jack en een scherm zonder gat of notch is wat me weer naar Sony drijft de laatste tijd. Jammer dat deze wel een stuk boven mijn budget is.

[Reactie gewijzigd door Oval op 23 juli 2024 11:28]

jordyS1 @Oval1 september 2022 11:05
Waarom is uitbreidbaar geheugen zo belangrijk? Geen aanval, oprechte vraag?

Ik heb altijd 60gb vrij van de 128 gb..
Gebruik een cloud voor fotos en videos en worden automatisch gedownload op mn laptop...

Ik zie echt niet in waarom je uitbreidbaar geheugen wilt hebben..
RuddyMysterious @jordyS11 september 2022 11:19
  • Grote games
  • Lokaal gesynchte videobibliotheek
  • Lokaal gesynchte muziekbibliotheek
  • Je maakt veel foto's en filmpjes en ondanks dat die naar je cloudopslag naar keuze worden geüpload, blijven die toch lokaal staan, bewust of onbewust
  • Je hebt een belachelijk grote verzameling CBZ/CBR stripverhalen die je on-the-go wilt kunnen lezen zonder honderden megabytes te moeten spenderen aan het downloaden of streamen ervan
  • Je gebruikt een offline navigatieapplicatie waarvan je echt alle kaarten binnen een straal van tweeduizend kilometer wilt hebben staan op het lokaal opslaggeheugen
  • met wat moeite kan ik er nog wel enkele meer verzinnen
  • Je flasht graag custom ROMs en maakt graag backups voorafgaand op de installatie van een ROM en het is nodig dat die data een herinstallatie overleeft
Ikzelf heb met mijn 128GB onboard momenteel genoeg, máár ik heb ook een sdkaartje zitten van dezelfde capaciteit waarop allerlei backups en wat media staan, waardoor het intern opslaggeheugen gevrijwaard blijft van te vol te staan, wat de prestatie én levensduur van dat geheugen ten goede komt.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 23 juli 2024 11:28]

Oval @jordyS11 september 2022 11:32
De SD is voor mijn muziekcollectie die ik altijd op zak wil hebben. Grotendeels in FLAC kwaliteit.
Handig om hem er altijd uit te kunnen halen om te backuppen, batch wijzigingen aan te brengen met bijv. mp3tag. Maar vooral dus de grootte is van belang.
Het interne geheugen gebruik ik voor apps en mijn foto's. De fotocollectie is inmiddels zo groot dat het geen zin heeft om selecties te gaan maken. Ik wacht liever op meer interne opslag.
Mijn huidige toestel heeft al 256GB (iets minder dan de helft is leeg), dus voor minder wil ik niet gaan.
bigbadbull @jordyS11 september 2022 11:58
voor mij was het zelf ook voor het werk.
instellen van allerhande mobile toestellen en kon dan de config files app's ed. op m'n SD zetten, SD er even uit en in het mobile toestel en vandaar uit alles instaleren en instellen. Lekker vlot.
Veel van die toestellen zijn ook ASOP dus zonder play store. af en toe wel eens iets nodig gehad van de store en dat ging dus ook via mijn SmartPhone => apk => ASOP.
jordyS1 @Robus1 september 2022 21:39
nee dat zeg ik helemaal niet (lezen!!!). ik zeg dat ik me er geen voorstelling bij kan maken. niet dat niemand het nodig zou hebben.. ik ga niet zeggen wat een ander nodig heeft. ik zeg dat ik graag inzicht wil krijgen in wat anderen dan op hun telefoon doen wat zo veel opslag vraagt...
nergens heb ik gezegd dat telefoons met een groter geheugen de plank misslaan.
Niet gelijk allemaal conclusies trekken :)
jordyS1 @Robus1 september 2022 22:07
ik reageer op jou post omdat jij een vraag stelde of ligt dat te veel voor de hand?
maar wat jij wil joh...
Ra5a @JBVisual1 september 2022 09:45
Bewuste keuze. Sony heeft aangegeven in de smartphone markt te blijven tot the next big thing.
IKON @JBVisual1 september 2022 09:15
Sony is mega populair in andere landen. Die tijd is hier helaas wat voorbij.
morten @IKON1 september 2022 09:25
Sony als merk misschien, maar het ging hier om mobiele telefoons. Zelfs in de thuismarkt (ofwel Japan) is het marktaandeel tegenwoordig -relatief- klein met 10,3 procent. (2022) In andere gebieden moet Sony het vaak stellen met 1 a 2 procent of minder. Deze mobiele telefoon tak van Sony is al jaren problematisch.
arbraxas @Johan19951 september 2022 10:20
Het bedrijf bracht onlangs Spider-Man uit voor de pc en deed eerder hetzelfde met onder meer God of War, Horizon: Zero Dawn, Days Gone en Death Stranding. Het bedrijf zei eerder dit jaar dat 'de helft van alle firstparty-PlayStation-games' in 2025 uitkomen voor smartphones of de pc.
Oftewel een softwaredivisie voor smartphones en niet exclusief voor die van Sony alleen. Zou ook van de zotte zijn om alle andere androidtoestellen te negeren als markt. Het is een sowieso al een veel meer versplinterde markt als die van de consoles waar ze veel en veel meer marktaandeel hebben.

Dit gaat dus losstaan van de telefoontak van Sony. Die het inderdaad zwaar heeft.
morten @Johan19951 september 2022 12:25
Ja problematisch ja. Sony heeft wereldwijd minder dan 1 procent marktaandeel op de smartphone markt. Niet bepaald een goede marktpositie. De telefoontak heeft Sony lange tijd alleen maar veel geld gekost.

Ooit was dat marktaandeel nog 9 procent, toen het nog Sony Ericsson was overigens.

Als je de afgelopen 10 jaar het nieuws zou hebben gevolgd dan weet je dat Sony er niet best voor staat in die specifieke telefoonmarkt.
De overname van een game studio die zich richt op mobiele telefoons (in het algemeen) gaat die situatie echt niet direct veranderen.
morten @Johan19951 september 2022 15:14
Een beetje rare opmerking ofwel reactie. Ik uit geen kritiek op Sony en zeg het ook niet beter te weten.

Het is een feit dat Sony telefoons niet gewild zijn en wereldwijd slecht verkocht worden. De omzet cijfers en marktaandeel cijfers kan je overal terugvinden.

Sony heeft al meerdere keren zelf aangegeven mogelijk van deze tak af te willen als de winstgevendheid niet beter zou worden.
Data heeft geen mening.
Bomberman71 @morten3 september 2022 00:39
Precies, de cijfers liegen niet en het is al jaren zo.
Niemand (percentage gewijs) wilt een Sony smartphone. Het marktaandeel is compleet verwaarloosbaar en alleen de trouwe fans zie je er 1 kopen.

Tip: Als je iemand er op straat mee ziet gelijk een foto maken ! Dat soort momenten zie je niet snel meer.
Bomberman71 @Johan19953 september 2022 00:37
De leiding van Sony en vertrouwen ??
\Wat een lachertje.
Sony heeft vreselijk veel fails gehad de laatste 2.5 decennia en het is dankzij hun muziek tak, films en de playstation dat ze er nog zijn.
Tegenwoordig zijn de BT headsets en camera's ook nog gewild maar verder is het een niche merk voor een hele kleine groep mensen.

Ik heb de jaren 80 en 90 actief mee gemaakt en Sony was toen echt dominant. Qua hardware echt premium en je wilde ook graag spullen van Sony hebben. Van Walkman, autoradio, Minidisc, tot Vaio laptop aan toe en natuurlijk de Sony Breedbeeld TV met Super Trinitron beeldbuis.
Het liefst had je alles van Sony.
Daar is nu niks meer van over !

Ze varen hun eigen koers en dat is goed te merken. Ze doen dat wat de meesten niet willen en daarom laten mensen het links liggen.
De duurste Smartphones op dit moment die niet mee komen met de rest, software support die erbarmelijk is, oververhitting van de soc, design uit 2018 en ga zo maar door.
Het is niet voor niks dat hun marktaandeel verwaarloosbaar is, en dan overdrijf ik niet.

Vertrouwen in de leiding ... :+ :+ :+ :+
DDX @Rataplan_1 september 2022 10:55
Ja ik had ook nog soort van hoop dat dit een opvolger zou kunnen zijn van mijn xz1c toen ik vorige week het nieuwsbericht las dat sony met wat nieuws zou komen wat 'compact' zou zijn.
Maar deze telefoon is gewoon 2,5cm hoger dan de xz1....

Misschien toch maar een iphone 13 mini halen, want de xz1 begint wel beetje aan vervanging toe te worden. (als in batterij begint minder te worden en 32gb internal storage beging ook irrtant te worden met apps die perse intern willen opslaan ipv op de sd kaart die er ook inzit)
Al wil ik eigenlijk geen iphone. (en ga ik de photo button van de xz1 volgens mij missen)
Ootje70 @DDX1 september 2022 11:52
De iPhone 13 Mini is echt een heel fijne telefoon (ik ben er erg blij mee) maar ik denk dat je dan niet alleen de photo button want de camera's zijn niet het sterkste punt (zonder echte telelens). De foto's die je er mee maakt zijn op zich prima maar niet vergelijkbaar met die van de Pro en Pro Max toestellen van Apple.
DDX @Ootje701 september 2022 11:53
Nou vergeleken met xz1c zullen die foto's prima zijn.
Ik hoef geen mega kwaliteit, gewoon foto's maken tijdens mijn fietsritjes voor op strava/instagram.
Ootje70 @DDX1 september 2022 11:55
Dan is het op dit moment denk ik wel het beste compacte alternatief voor jou. Fijn ding...
WhiteSnake76 @Rataplan_1 september 2022 09:29
Alleen de telelens heeft lagere specs, voor de rest niet.
Ik zelf de 5 III trouwens, dus de 5 IV gaat het voor mij niet worden, te weinig verschil en 1mm kleiner ga je ook niks van merken.

Hoop dat ze een echt compact toestel uitbrengen met goede camera's en geluid.
Garrett @WhiteSnake761 september 2022 16:37
De Tele had van mij hetzelfde mogen zijn als bij de 1 IV, dus 3,5-5,2x optisch... 2,5 is echt gewoon meh, helemaal in vergelijking met de 5 III... en waarom niet de Snapdragon 8+ Gen 1 ipv de 'gewone' 8 Gen 1... de Xiaomi 12S Ultra is 2 maanden langer uit en die heeft 'm ook... Dan was de batterij waarschijnlijk nog langer meegegaan, hoewel dat nu al wel goed lijkt te zijn.
jap85 @Rataplan_1 september 2022 12:57
Mindere specs valt wel mee, zojuist de review op GSM arena gelezen en de camera presteert beter dan die van de 5iii en net zo goed als de 1iv. Hij wordt uitstekend beoordeeld met 4,5/5.
soskes @Rataplan_1 september 2022 10:53
Is dat nog een telefoon die werkbaar is? En dan bedoel ik voornamelijk qua veiligheid?
IKON 1 september 2022 09:16
Die prijs is echt te hoog. Ongelooflijk dat alles zo hard in prijs stijgt onder het mom van inflatie en grondstoffen en halffabricaten die duurder worden, maar de bedrijven onverminderd steeds meer belachelijke hoeveelheden winst blijven maken.

Vraag me af hoe lang het duurt voor iedereen in opstand komt.

[Reactie gewijzigd door IKON op 23 juli 2024 11:28]

Mizgala28 @IKON1 september 2022 09:54
Er zijn gelukkig genoeg prima telefoons onder 300 euro.

En ja ik vind de "inflatie excuus" ook vermoeiend, dat prijzen omhoog gaan klopt wel, maar al deze bedrijven maken al genoeg marge op hun producten (vooral Samsung en Apple).

Maar een opstand lijkt mij overbodig, keuze zat qua goedkope telefoons.
zenlord @Mizgala281 september 2022 10:07
En ja ik vind de "inflatie excuus" ook vermoeiend, dat prijzen omhoog gaan klopt wel, maar al deze bedrijven maken al genoeg marge op hun producten (vooral Samsung en Apple).
Geen idee waar je het vandaan haalt om de huidige inflatie 'een excuus' te noemen.
https://ec.europa.eu/euro...ba3c-ae1489fdb626?lang=en
Wake up and smell the coffee.
Jazco2nd @zenlord1 september 2022 10:28
De Zenfone 9 heeft een duurdere SoC, veel duurder camera systeem en is 300 euro goedkoper.. dus deze absurde prijs staat los van inflatie.
PalingDrone @Jazco2nd1 september 2022 11:34
Bij de Sony heb je een dedicated fotoknop, uitbreidbare storage, een scherm zonder gat er in en een 700mAh grotere accu.
Softwareondersteuning blijft een dingetje al verwacht ik niet dat die bij Sony korter zal zijn dan de max 2 jaar incl. securityupdates die Asus belooft.
Jazco2nd @PalingDrone1 september 2022 11:40
Asus heeft 2 knoppen die je als dedicated knop camera kan instellen, is onderdeel van de Setup Wizard: Smart Key aan de zijkant en de Hidden Key op de achterkant. Gat in het display.. who cares, really? Niet 300 euro waard toch? Uitbreidbare storage? Dat doet 1% van de gebruikers. Meesten weten nieteens dat ze een SD kaart op de plek van een SIM kunnen zetten (meesten weten nieteens dat microSD bestaat). Er is ook een 256GB model die nog steeds goedkoper is dan de Sony :D

Die 700mAh grotere accu, staat tegenover een minder zuinige SoC en hoe is de software geoptimaliseerd? Asus komt met allerlei methodes om de batterij gezond te houden, zaken die ik op de Xperia 10 III in elk geval niet heb gezien (extra langzaam laden tijdens bedtijd, opladen tot max 80% of 90%, opladen in stapjes tot je wekker gaat, meer apps in het geheugen houden, automatisch schakelen tussen 120Hz en 60Hz, durability mode die slim aan kan etc. etc).
Dus of hij echt merkbaar langer doet op de accu, daarvoor moeten we dan een testje afwachten.

Ik haal hier soms gewoon een 3e dag met mijn Zenfone 9 (als ik 3 dagen thuiswerk). Vrij bijzonder vind ik, want ik ben er best veel mee bezig.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 11:28]

Mizgala28 @zenlord1 september 2022 10:16
Ik heb geen koffie nodig

Maar jij hebt verkeerd begrepen wat ik zei

Ik zeg niet dat inflatie een excuus is, ik zeg dat bedrijven het als een excuus gebruiken, omdat ze hun huidige marges per verkochte product willen behouden of verhogen.

Dus is dat hun smoes

Inflatie zelf is dat niet.

nu is het een inflatie smoes, nog niet zo lang geleden gebruikten veel bedrijven de pandemie als een excuus
Dream_ON @IKON1 september 2022 09:37
zolang mensen de producten blijven kopen en daardoor Sony z'n (financiële) doelstelling behaalt , dan is de prijs blijkbaar OK.
Opstand is niet nodig, gewoon iets anders kopen of niets.
Caayn 1 september 2022 09:05
"Compact" 8)7

Dit toestel is een volle centimeter langer dan een gewone iPhone 13 en een Samsung S22 en zo extreem veel smaller is dit Sony toestel ook weer niet.

offtopic:
Caayn hoopt dat zijn Samsung S10e nog lang meegaat.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 11:28]

Verwijderd @Caayn1 september 2022 09:16
Ik mis mijn XZ1 Compact tot de dag van vandaag nog steeds. Dat toestel had echt de ideale grootte en ook nog eens een leuk design.
sjonie100 @Verwijderd1 september 2022 10:04
Waarom mis je hem? Ik gebruik hem nog altijd. Als ik wat anders wil in hetzelfde formaat kom ik uit bij een Iphone mini.
Verwijderd @sjonie1001 september 2022 10:32
Ik ontvang graag beveiligingsupdates en die zijn al jaren geleden gestopt op de XZ1 Compact.
Geen zin om een custom rom te flashen.
Ootje70 @Verwijderd1 september 2022 11:54
Ik heb er een gehad maar die werd regelmatig opeens heel heet en liep dan vast. Moest ik vaak genoeg alles weer instellen. Is dat geen probleem meer? Mijn iPhone 13 Mini wordt ook vaak flink warm maar blijft dan wel goed werken. Op dit moment imho de beste echt compacte telefoon (net weer terug naar iPhone na uitstapje naar Flip 3)
JakkoFourEyes 1 september 2022 09:28
De telefoons van Sony komen het dichtste in de buurt van hoe ik graag een telefoon wil: Relatief compact, geen notch of punch hole, degelijk scherm en een headphone jack zijn mijn enigste must eisen. Maar ze prijzen zichzelf hiermee wel heel erg uit de markt. De III serie was eigenlijk al aan de duurdere kant voor wat ze die generatie aanboden (laat staan dat er niks onder 400 was), maar dat lijkt nu alleen maar erger te worden. Ik hoop dat ze niet dezelfde kant als LG op gaan en ze uit de markt verdwijnen
Adanteh @JakkoFourEyes1 september 2022 11:12
Ja het is nu wel erg moeilijk om voor Sonys te blijven kiezen. Ik ben tevreden over mijn Xperia 5 II. Bv een headphone jack is voor mij een must (En ook nog een keer een vrij goede audiochip, wat ik ook fijn vindt).... maar ik ga geen 1050 euro betalen voor deze telefoon. Ik zal wel vast in het verleden zitten, maar ik vind 500 euro al een hoop geld.
JakkoFourEyes @Adanteh1 september 2022 12:11
Ik vind 500 euro ook een hoop geld. Voor mijn werk heb ik een Sony Xperia 10 III. Duurste telefoon die ik ooit gehad heb.
bRuud83 1 september 2022 09:29
Voor de Sony Xperia XZ2 Compact had ik destijds rond 500 Euro betaald. Het was een high-end toestel, maar dan een compactere versie. Nu betaal je voor een compact high-end toestel van Sony het dubbele?! What happened.
Mizgala28 @bRuud831 september 2022 09:48
Alle merken werden duurder, gingen functionaliteit weg halen maar mensen blijven het kopen.

De consument die dit steeds maar blijft accepteren is samen met de fabrikanten het probleem waarom dit gewoon gaande is.

Al geef ik wel toe dat sinds dit jaar ik ook een onderdeel ben van dat probleem, hiervoor waren al mijn telefoons altijd ruim onder 400 euro (en dan ook gewoon vaak eentje met een high end chip)

Dit jaar helaas niet, maar aan de andere kant kan ik er qua updates langer mee doen dan de 2 jaar die ik steeds met een toestel deed.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 23 juli 2024 11:28]

Nollekeuh @Mizgala281 september 2022 11:35
Om de omzet en winst op peil te houden moesten de prijzen verhoogd worden. Mensen doen simpelweg langer met een telefoon en deze trend is al heel wat jaren gaande. De fabrikanten hadden eerst elk jaar een end of life refresh van klanten omdat de vraag naar betere specs zo groot was. Toen smartphones volwassen werden ging die behoefte weg. Hierna elke twee jaar en nu gaan we naar 3 tot 4 jaar ondersteuning en gebruik. Zelfs de belastingdienst staan 2 jaarlijkse afschrijving van mobiele telefoons binnen een bedrijf niet meer toe. Dit is naar 3 jaar gegaan.

Fabrikanten kunnen simpelweg niet meer blijven produceren voor dezelfde prijs bij eenzelfde afname van verkochte toestellen, maar wel elk jaar een refresh van de modellenlijn met de nodige investeringen moeten blijven doen. Fabrikanten zouden ook wel naar 2 jarige release cycles willen gaan, maar zolang concurrentie dwingt jaarlijks in deze race mee te doen (anders lig je eruit en ben je niet meer relevant) en er geen substituut qua inkomsten is zoals bijvoorbeeld betaling voor software ontwikkeling en ondersteuning per maand, gaan deze hoge prijzen niet veranderen in consumentenland. Er moet simpelweg meer gedaan worden vanuit de opbrengst van een telefoon.

[Reactie gewijzigd door Nollekeuh op 23 juli 2024 11:28]

Mizgala28 @Nollekeuh1 september 2022 12:45
Maar dat begrijp ik wel, dat telefoons op ten duur duurder zouden worden omdat bedrijven iets minder verkopen is logisch.

Alleen dan krab ik mijzelf wel achter het oor hoeveel duurder telefoons zijn geworden de laatste 8 a 10 jaar, midrangers kosten nu meer dan high end telefoons in het verleden.

En ik snap wel dat er meerdere redenen zijn voor hogere prijzen, maar de verschil blijft absurd, zeker vergeleken met andere markten waar het niet zo extreem hard is gegaan.
Ruffzz 1 september 2022 09:20
Geen 8 gen 1 + ?? Gemiste kans.

Gaat dit net zo'n onbruikbaar toestel worden als de 1 IV die constant zit te throttlen vanwege hitte problemen.
Ard_K 1 september 2022 09:20
Vraag mij ernstig af hoe ze deze telefoon gaan koelen. Mijn 5 III wordt regelmatig al erg warm met de SD888 en ik begreep dat de grotere 1 IV daar met de SD8 gen 1 nog veel meer last van had, tot het punt van oververhitting
AtlAntA 1 september 2022 09:22
Mis nog regelmatig de compactheid van mijn z3 en z5 compact telefoons. Heb ze nog in in een lade liggen hier en zijn voor mij nog steeds de telefoons qua formaat. Qua specs deden ze niet onder tov grotere broertjes. Double tap to wake was Sony toen de eerste mee. Softwarematig heb ik toen geen problemen ondervonden. Wel gingen ze allebeide binnen 2 jaar stuk op dezelfde manier. Ze gingen niet meer aan nadat ze volledig leeg waren gelopen.

Dus ik las dit bericht en kreeg stille hoop dat Sony weer die richting op zou gaan maar helaas niet.

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