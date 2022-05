'Driekwart Nederlandse gemeenten biedt onveilige wifi-gastnetwerken aan'

Ten minste 78 procent van de Nederlandse gemeenten biedt volgens Publicroam gastgebruik bij wifinetwerken aan met een gedeeld wachtwoord of zonder wachtwoordeisen. Forum Standaardisatie wil onderzoeken of verplichte beveiliging mogelijk is.

Publicroam claimt op basis van een eigen inventarisatie dat in ieder geval 78 procent van de gemeenten geen wachtwoord vereist voor zijn publieke gast-wifinetwerken of daarvoor een gedeeld wachtwoord gebruikt. Daarbij schreef het bedrijf 355 Nederlandse gemeenten aan, waarvan er 281 reageerden.

De vragen waren of bezoekers gebruik kunnen maken van gastwifi bij de gemeente en of ze hiervoor een account moesten aanmaken of direct met een gedeeld wifiwachtwoord of via een toegangspagina konden inloggen. Uit de antwoorden bleek dat 43 procent geen wachtwoordbeveiliging had en vier gemeenten hadden hun wifinetwerk geheel opengesteld.

Verder had 27 procent een gedeeld wachtwoord, dat aan meerdere personen werd verstrekt via e-mail of de balie. Nog eens 8 procent gaf aan open wifi te bieden, zonder te verduidelijken op welke wijze de toegang was geregeld.

Slechts vijftien gemeenten, oftewel 5 procent, gaven aan een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken voor toegang tot publieke netwerken. Van 17 procent was onduidelijk hoe de toegang verliep. Publicroam beschouwt toegang zonder wachtwoord, via een portal, of met een gedeeld wachtwoord als onveilig en benadrukt dat inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord veiliger is vanwege de wpa2-enterprise-beveiliging.

Toegang tot publieke wifi-netwerken door gemeenten, bron: Publicroam

Publicroam is een bedrijf dat een dienst voor publiek toegankelijke wifi verkoopt door de authenticatie voor wifi-netwerken te delen. Gebruikers kunnen zo op meerdere wifi-netwerken die publicroam ondersteunen inloggen, vergelijkbaar met eduroam voor studenten maar dan commercieel. Het bedrijf heeft dus een belang bij de uitkomst van het onderzoek.

De aanleiding voor de inventarisatie was de intentie die Forum Standaardisatie, een adviescommissie voor open standaarden benoemd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, om te onderzoeken of wpa2-enterprise voor openbaar wifi bij de overheid verplicht gesteld moeten worden. Daarvoor heeft Forum Standaardisatie een gesprek gehad met Stichting Privacy First en Publicroam. Wpa2-enterprise is al verplicht voor overheden, maar niet voor gastgebruik. "De huidige situatie bij veel gemeenten dwingt gebruikers van gastwifi om zélf veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit is niet in lijn met het overheidsbeleid", aldus Publicroam.