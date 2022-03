Starlink-satellietinternet komt dit jaar beschikbaar in Nederland en België

SpaceX heeft op de website van zijn Starlink-internetsatellietdienst pre-orders geopend voor de Benelux. Het gaat om een beperkte testfase, waarbij gebruikers afhankelijk van hun adres op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 dekking kunnen verwachten.

Op de website van Starlink kunnen geïnteresseerden een pre-order plaatsen. De hardware kost 499 euro, waar nog 60 euro voor de verzending bijkomt. Daar komt ook nog een abonnement van 99 euro per maand bij. Daarvoor zullen gebruikers een phased-array user terminal krijgen, een kleine schotel die vrij zicht op de hemel moet hebben om signalen te kunnen sturen naar en ontvangen van de Starlink-satellieten met een massa van 250kg. Daar komt nog een statief bij en een wifirouter die gebruikers met de schotel moeten verbinden.

Na het invullen van het adres geeft Starlink een indicatie van wanneer er dekking zou moeten zijn. Voor veel adressen in Nederland en België zou dat 'halverwege tot eind 2021' moeten zijn, zoals dat bijvoorbeeld in Haarlem en Antwerpen het geval is. Maar voor adressen in bijvoorbeeld Leuven en Maastricht wordt 2022 genoemd; volgend jaar is ook de dekkingsperiode voor Luxemburg.

Uit een recent Starlink-document gericht aan de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC blijkt dat er inmiddels wereldwijd meer dan 10.000 gebruikers zijn, die zich onder meer in bepaalde delen van de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk bevinden. SpaceX zegt in het document dat het al heeft laten zien een snelheid van 100/20Mbit/s of meer en een latency van onder de 31ms mogelijk te maken. Bij de start van het zogeheten Better Than Nothing Beta-programma in de VS werden snelheden van tussen de tussen de 50Mbit/s en 150Mbit/s genoemd, met een latency van tussen de 20ms en 40ms.

Inmiddels heeft SpaceX zo'n 1140 Starlink-satellieten in een baan om de aarde gebracht, die overigens niet allemaal meer actief zijn. De FCC gaf in 2018 toestemming om 4.400 Starlink-satellieten in een lage baan om de aarde te brengen. SpaceX wil dat dat er uiteindelijk 12.000 worden en heeft ook al toestemming gevraagd dat aantal op een totaal van 42.000 te brengen. Het idee is dat dit netwerk van internetsatellieten met name in afgelegen gebieden breedbandinternet met goede snelheden en een niet al te hoge latency kan verzorgen. SpaceX wil met deze constellatie inkomsten genereren voor zijn plannen om een mens op Mars te zetten.