SpaceX maakt Starlink-satellietinternet beperkt beschikbaar voor België

De Starlink-satellietinternetdienst van het Amerikaanse SpaceX is nu ook gedeeltelijk beschikbaar voor België. Gebruikers kunnen een internetsnelheid van tussen de 50 en 150Mbit/s verwachten. De dienst wordt de komende tijd uitgebreid. Vooralsnog is er nog geen dekking in heel België.

Dat is te lezen in een mail die Starlink naar klanten gestuurd heeft. Daarin schrijft het bedrijf dat de komende maanden snelheden verwacht kunnen worden van 50Mbit/s tot 150Mbit/s, maar dat er ook periodes zullen zijn dat de dienst helemaal geen verbinding heeft.

SpaceX gaat de komende tijd meer grondstations bouwen, de netwerksoftware updaten en meer satellieten lanceren om de verbinding en de datasnelheid omhoog te krijgen. Klanten en geïnteresseerden kunnen op de website van Starlink kijken om te zien of er dekking is in hun regio.

Als dat nog niet zo is, dan kunnen zij een aanbetaling doen om in de toekomst voorrang te krijgen op de dienst. Voor Brussel en Charleroi meldt Starlink op diens website bijvoorbeeld dat er dekking zal zijn in midden of eind 2021. Voor het centrum van Gent is er nu al dekking.

Vorige week kregen Nederlandse klanten dezelfde mail. In het GoT-topic over het onderwerp meldden Nederlandse gebruikers uit Den Bosch en Den Haag de dienst te kunnen ontvangen. De eerste gebruikers meldden daar nu al snelheden tot 160Mbit/s. Ook is er dekking in Amsterdam. Er is nog geen dekking voor West-Brabant en Friesland.

De Starlink-internetdienst kost 99 euro per maand. Daarnaast moeten kopers een hardwarekit aanschaffen van 499 euro. Hierbij krijgen klanten een phased-array user terminal-antenne, een mounting-tripod en een wifirouter. Daarnaast zijn er nog leveringskosten van zestig euro. SpaceX zei eerder ruim een half miljoen bestellingen of preorders voor Starlink te hebben ontvangen. Volgens eerdere Speedtest-resultaten gaat het bij de Starlink-abo's niet om symmetrische internetsnelheden.