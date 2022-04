Belgische onderzoekers verkrijgen toegang tot firmware Starlink-schotelantenne

Belgische onderzoekers van de KU Leuven hebben toegang verkregen tot de firmware van de Starlink schotelantenne door de ingebouwde eMMC-geheugenmodule uit te lezen. Ze kwamen erachter dat de antenne over een quadcore-soc beschikt en 4GB flashgeheugen.

De onderzoekers hadden naar eigen zeggen al eerdere teardowns van de schotelantenne gezien, die ook wel de phased-array user terminal wordt genoemd. Ze wilden echter meer weten over de soc en de gebruikte firmware. Met behulp van een usb-naar-seriële converter konden ze de uart-interface uitlezen en nagaan hoe het bootproces verloopt.

Daarin zagen ze dat er gebruik werd gemaakt van een aangepaste U-Boot-bootloader en dat het woord falcon het opstartproces zou moeten kunnen onderbreken. Dat laatste werkte bij de onderzoekers niet. De bootloader laadt volgens hen een kernel, ramdisk en een Flattend Device Tree in vanaf het ingebakken eMMC-geheugen. Aan de hand van uitgevoerde tests concluderen de onderzoekers dat er een full trusted boot chain is geïmplementeerd vanaf de rom-bootloader tot aan het Linux-besturingssysteem.

Tijdens de teardown viel het oog op de soc, het 4GB-flashgeheugen in de vorm van een eMMC-geheugenmodule en de tien testpunten op het moederbord die in verbinding staan met diezelfde geheugenmodule. De onderzoekers besloten om via deze testpunten een in-circuit geheugendump uit te voeren van de eMMC-module en de firmware te onderzoeken.

Ze kwamen er vervolgens achter dat de Starlink-schotelantenne een Cortex-A53-soc bevat met vier kernen waarvan elke kern een specifieke taak toegewezen krijgt. Voor gewone gebruikers zal bovendien het niet mogelijk zijn om in te loggen in de firmware. Tijdens de opstartprocedure gaat de schotelantenne immers na of de hardware voor ontwikkelaars is bestemd of niet. Als dat het geval is, wordt er een wachtwoord gegenereerd voor de gebruiker die dan kan inloggen.

De onderzoekers hebben naar eigen zeggen ook root shell-toegang tot de firmware kunnen verkrijgen. Meer informatie volgt op een later moment.

Update, 19u15: enkele verduidelijkingen aangebracht in titel en artikel.