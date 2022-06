Stel je voor dat je internetverbinding zo traag is dat simpele webpagina's vele seconden nodig hebben om te laden en je geen video's kunt bekijken zonder constant te bufferen, dat een spel downloaden een paar dagen duurt en onlinegaming al helemaal uit den boze is. In de Benelux is de kans klein dat je je hierin herkent, want hier zijn we gezegend met internet van hoog niveau. Natuurlijk wordt er weleens gemokt dat de uitrol van glasvezel sneller mag of dat prijzen scherper kunnen, en in sommige buitengebieden is er buiten een brakke dsl-verbinding weinig te kiezen, maar in vergelijking met veel andere landen zijn de zaakjes goed voor elkaar.

Woon je bijvoorbeeld in Australië, dan heb je te maken met fors lagere snelheden dan we in Europa gewend zijn en flink hogere pings. Ook in een groot land als de Verenigde Staten zijn er veel gebieden buiten de grote steden waar een degelijke internetverbinding niet gegarandeerd is, net als in veel Afrikaanse landen. Eilanden zijn eveneens notoir in het nadeel als het aankomt op snel internet. Op zulke plekken ben je dan aangewezen op internet via 4G/5G of via de satelliet. Dat laatste betekende tot voor kort hoge kosten en hoge latency's, want het signaal gaat niet over glasvezelverbindingen op aarde, maar moet vanaf het aardoppervlak naar een satelliet op grote hoogte en terug.

De laatste jaren zijn verschillende bedrijven druk bezig met een oplossing hiervoor. Ze creëren een satellietconstellatie bestaande uit duizenden relatief kleine en goedkope satellieten, die zich veel dichter bij de aarde bevindt, in een low earth orbit. Dit moet latency's flink omlaagbrengen en hogere doorvoersnelheden mogelijk maken. Het Starlink-netwerk van SpaceX is hier een van de bekendste van. Elon Musks ruimtebedrijf heeft hiermee als doel om de winst uit het satellietinternet te investeren in de plannen om uiteindelijk naar Mars te gaan. In de laatste jaren heeft het bedrijf al een forse hoeveelheid Starlink-satellieten via zijn eigen Falcon 9-raketten gelanceerd en sinds eind vorig jaar is de 'Better than Nothing'-bèta operationeel. Die begon met beschikbaarheid in de VS en sinds kort kunnen Nederlandse gebruikers zich ook aanmelden.

Zodra preorders mogelijk werden, hebben we ons ingeschreven en in de afgelopen weken hebben we Starlink in de praktijk getest. In dit verhaal gaan we dieper in op de werking van het Starlink-netwerk, de gebruikservaring en de prestaties in de praktijk. We verwachten zeker niet dat het een alternatief kan vormen voor snelle glas- en kabelverbindingen, maar het is interessant om te kijken hoe dichtbij het kan komen en of het een valide optie is voor mensen die het op dit moment in wat meer afgelegen gebieden moeten doen met traag internet.