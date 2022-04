Starlink-satellietinternet is in heel België en Nederland beschikbaar

De SpaceX-satellietinternetdienst Starlink laat klanten weten dat de dienst nu in heel België en Nederland beschikbaar is. De dienst was al sinds mei gedeeltelijk beschikbaar in beide landen. De dienst kost 99 euro per maand en eenmalig 559 euro voor de antenne.

Meerdere tweakers zeggen een mail van Starlink te hebben ontvangen waarin het bedrijf zegt de dienstverlening te hebben uitgebreid en Starlink nu in beide landen dekkend te hebben. Dit wil echter niet zeggen dat alle klanten in beide landen een abonnement kunnen aanvragen. SpaceX schrijft over capaciteiten in gebieden; wanneer deze capaciteiten zijn bereikt, worden klanten op een wachtlijst geplaatst.

De internetdienst is sinds 14 mei in Nederland te gebruiken, een week later was België aan de beurt. Toen zei het bedrijf dat klanten een internetsnelheid van 50 tot 150Mbit/s konden verwachten. Vermoedelijk is deze snelheid door extra gelanceerde satellieten inmiddels hoger, al zegt het bedrijf daar nu niets over. Tweakers-gebruikers zeiden in mei downloadsnelheden tot 240Mbit/s te krijgen; de uploadsnelheden lagen vaak lager.

SpaceX-ceo Elon Musk zei onlangs dat Starlink deze maand uit bèta gaat. Wat dit concreet betekent, is niet duidelijk. Tweakers schreef in augustus een preview over Starlink.