Starlink introduceert Maritime-internetabonnement van 5000 dollar voor schepen

Starlink brengt een nieuw abonnement voor satellietinternet uit gericht op de scheepsvaart. Afnemers betalen voor het Maritime-abonnement 5000 dollar per maand en een eenmalige aanschafprijs van 10.000 dollar voor de twee ontvangstschotels en het installatiepakket.

De Starlink Maritime-schotel, via Starlink

Klanten in selecte regio's, waar de Benelux vooralsnog niet onder valt, kunnen het Maritime-pakket over enkele weken verwachten. Het internetabonnement biedt wat betreft downloadsnelheid tussen de 100 en 350 megabit per seconde. De uploadsnelheid moet tussen de 20 en 40Mb/s zijn. Dit zijn hogere theoretische snelheden dan gemiddeld haalbaar met de consumentenversie van Starlink, al komt dat vooral omdat het Maritime-pakket twee schotels vereist.

Volgens Starlink zijn de twee 'high performance terminals' voor gebruik op zee bestand tegen 'extreme kou, hitte, hagel, ijzel, hevige regen en stormwinden'. Het bedrijf zegt daarnaast dat de schotels tegen een stootje van een raketmotor kunnen; met een vergelijkingsvideo op Instagram laat Starlink zien wat klanten kunnen verwachten aan de hand van twee video's van de landing van een Falcon-raket van SpaceX. De rechter video heeft een relatief goede beeldkwaliteit en is naar eigen zeggen met Starlink-internet gemaakt. In het verlengde daarvan tweet Elon Musk dat de linker video gemaakt is met een internetverbinding van een niet genoemde concurrerende provider, wat volgens de ceo 150.000 dollar per maand kostte.

Vooralsnog is de dekking van Starlink Maritime vrij beperkt. Momenteel wordt alleen een deel van de Noordzee, de gehele Middellandse Zee en de kustgebieden rondom de VS, Australië en Nieuw-Zeeland gedekt. Vanaf het laatste kwartaal van dit jaar komen daar enkele flinke stukken bij. In Q1 van 2023 moet het zeegebied van praktisch de gehele planeet gedekt worden door Starlink-internet.